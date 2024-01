È arrivato l’ennesimo conguaglio con una cifra che rappresenta un vero e proprio salasso? Avviene spesso e per evitarlo occorre essere in grado di effettuare e comunicare l’autolettura. Iniziamo dalle informazioni base: il contatore del gas è l’apparecchio che misura la quantità di gas naturale che utilizziamo in casa i per un’attività commerciale. Imparare a leggere il contatore del gas è importante per avere una bolletta in linea con i consumi reali ed evitare batoste economiche come i cosiddetti conguagli, vale a dire le fatture extra che bisogna pagare quando i consumi stimati sono inferiori a quelli effettivi.

In questo articolo, spiegheremo cos’è l’autolettura del contatore del gas, come farla, come comunicarla e quando conviene effettuarla.

Cos’è l’autolettura del contatore del gas?

L’autolettura del contatore del gas è un’operazione estremamente semplice che è possibile effettuare autonomamente per rilevare e comunicare al fornitore di gas i dati relativi ai consumi. Questa operazione permette di avere una bolletta basata sui consumi reali e non su una stima, che potrebbe essere errata o imprecisa. Importante sapere che l’autolettura del contatore del gas è utile anche per altre due questioni, decisive per quanto concerne la bolletta e i pagamenti: la verifica del corretto funzionamento del contatore e la segnalazione di eventuali anomalie o guasti.

Come effettuare l’autolettura dei consumi del gas?

Come già annunciato, effettuare l’autolettura dei consumi del gas è un’operazione molto semplice. Occorre ovviamente individuare il contatore, che di solito è posizionato all’esterno dell’abitazione, sul pianerottolo o in un locale comune, e leggere le cifre che compaiono sul display. Esistono diverse tipologie di contatori, ma grossomodo appartengono a due tipologie.

1. Se si possiede ancora un contatore di vecchio tipo e meccanico, occorre leggere solo le cifre su sfondo nero, quelle che indicano i metri cubi di gas consumati, e non quelle su sfondo rosso, che indicano i decimi.

Come comunicare l’autolettura del gas?

Da ricordare è che occorre ignorare eventuali zeri iniziali. Ad esempio, se sul contatore leggiamo 00034.56, occorre comunicare soltanto 34.2. Se si possiede un contatore di nuova generazione e elettronico, occorre accendere il display premendo il tasto di attivazione. A quel punto bisogna semplicemente scorrere il menù fino a trovare la voce “Vb” o “Volume base”, che indica i metri cubi di gas consumati. Anche in questo caso, dovranno essere comunicate soltanto le cifre prima della virgola e senza zeri iniziali. Ad esempio, se sul display leggiamo 0.034, bisogna comunicare soltanto 34.

Comunicare l’autolettura del gas è un’operazione altrettanto facile. Il dato più importante da tenere a portata di mano è il codice cliente, quello che solitamente sitrova in alto a destra sulla bolletta. Solitamente, i differenti operatori prevedono varie modalità per comunicare i consumi:

1. Modalità Online: si utilizza il sito web o l’app del fornitore, si accede all’area riservata e si inseriscono i dati richiesti nella sezione dedicata all’autolettura.

2. Modalità Telefonica: si chiama il numero verde del fornitore e si seguono le istruzioni della voce guida o dell’operatore.

3. Modalità SMS: si invia un messaggio al numero indicato dal fornitore solitamente con il seguente formato, Codice Cliente*Lettura Contatore. Ad esempio, se il vostro codice cliente è 121212 e la tua lettura è 34, si deve inviare 121212*34.

Quando è più conveniente comunicare l’autolettura del gas?

Come abbiamo visto, effettuare l’autolettura del gas è conveniente perché permette di pagare solo per il gas che si consuma e di evitare i fastidiosi conguagli. Per questo motivo, il consiglio che diamo è di comunicare l’autolettura del gas almeno una volta ogni due mesi, solitamente in prossimità della scadenza della bolletta. In questo modo, la bolletta sarà sempre allineata ai consumi reali e non su una stima.

Conclusione

Un secondo consiglio riguarda la comunicazione dell’autolettura del gas anche quando si effettua un cambio di fornitore o quando si rescinde un contratto, in modo tale da avere una fattura di chiusura corretta e non pagare più del dovuto.

1. Leggere il contatore del gas ed evitare conguagli e salassi è importante anche in vista della fine del mercato tutelato. Bastano poche regole da applicare

2. La prima è imparare a effettuare la lettura del contatore.

3. La seconda è comunicarla ogni due mesi attraverso una delle modalità predisposte.