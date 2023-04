Ecco come funziona Seguimi, il servizio di Poste Italiane che ti segue al tuo nuovo indirizzo

Lo sapevate che c’è un nuovo servizio di Poste Italiane grazie al quale la posta vi segue al vostro indirizzo? Si chiama “Seguimi” e grazie a esso non si perderà tempo prezioso.

Bisognerà soltanto registrarsi al sito ufficiale di Poste Italiane e attivare il servizio. Si potrà compiere tale operazione mediante PosteID abilitato a Spid, con cellulare certificato presso Poste Italiane o con documento di riconoscimento. In quest’ultimo caso, però, si dovrà caricare il documento.

Nel caso di familiari conviventi, sarà necessario compilare e caricare il modulo di delega familiare per l’attivazione online. Infine il pagamento si potrà effettuare il pagamento con la carta di credito, il conto BancoPosta o con carta Postepay.

Per che cosa non si potrà utilizzare il servizio

Il Servizio Seguimi di Poste Italiane non si potrà utilizzare invece per gli atti tributari e per quelli giudiziari ex lege. Inoltre anche per le comunicazioni connesse alla notifica di atti giudiziari notificati con le modalità previste dalla legge numero 890/82.

Per gli invii di Poste Interactive, per le raccomandate Extradoc, Assicurata Extradoc, PostaPatente e per i telegrammi.

E ancora per i pacchi, per gli invii di PosteReply e per gli invii a più destinatari che non hanno aderito o comunicato il recesso dal servizio. Anche in presenza di provvedimenti ostativi da parte dell’Autorità Giudiziaria e nel caso di reinoltro da casella postale al nuovo indirizzo e da casella postale a casella postale.

Infine nel caso in cui ci sia reinoltro presso un indirizzo estero dei prodotti appena menzionati, per i quotidiani/periodici in abbonamento e per la corrispondenza a firma.

Quali sono i prezzi?

Si potrà richiedere il servizio “Seguimi” di Poste Italiane anche nel caso in cui ci si trasferisca all’estero oltre che in Italia.

La comodità è che la corrispondenza verrà inviata al nuovo indirizzo. In più, si potrà anche scegliere se richiedere tutta la posta o soltanto quella a firma e di optare per estendere “Seguimi” a tutto il nucleo familiare.

I prezzi saranno i seguenti: fino a 3 mesi, Seguimi Italia costerà 18,15 euro, Seguimi estero 36,30 euro e Seguimi solo posta a firma 8,47 euro. Per 6 mesi, invece, il servizio Italia costerà 21,78 euro, quello estero 60,50 euro e quello posta a firma 12,10 euro. Fino a 12 mesi, infine, il servizio per l’Italia avrà un costo di 27,83 euro, quello per estero 108,90 euro e quello posta a firma 15,73 euro.

La richiesta del servizio potrà essere eseguita presso un ufficio postale abilitato al servizio o anche online sul sito ufficiale di Poste Italiane nella modalità su indicata.

Infine, Seguimi non si potrà richiedere online se la corrispondenza è diretta a una persona sottoposta a tutela o deceduta e se il servizio è richiesto per una terza persona fisica o per Casella Postale.

