Da quando i rincari sulle bollette hanno fatto capolino nelle case delle famiglie italiane, la caccia alle offerte gas del mercato libero è entrata nel vivo. Ma come confrontare le migliori promozioni delle compagnie? È una domanda che si chiedono molti consumatori, visto che stiamo parlando di una delle principali fonti di energie delle famiglie italiane, usata sia per il riscaldamento che per la cottura dei cibi. Oltre a scoprire come individuare le tariffe più vantaggiose, vedremo anche quali criteri valutare in base alle nostre esigenze.

Come confrontare le offerte di gas sul mercato libero

Il mercato libero offre la possibilità ai consumatori di scegliere tra diverse offerte che presentano prezzi e condizioni solitamente più vantaggiose. Il servizio di maggior tutela è ormai al capolinea ed entro il primo gennaio 2024 sarà definitivamente abbandonato. Per questo motivo diventa fondamentale sapersi destreggiare tra le tante promozioni che le compagnie distributrici mettono in atto. Vediamo quindi, nel dettaglio, come fare per confrontare le offerte del gas sul mercato libero.

È importante che il cliente pianifichi attentamente la sua strategia, al fine di offrire ai comparatori di offerte tutte le informazioni per avere risultati di ricerca più personalizzati possibile.

Innanzitutto, il cliente dovrà conoscere e indicare i propri consumi. Bisognerà quindi rendere noto il proprio consumo annuo, espresso in metri cubi (Smc) e la propria zona climatica di appartenenza. Queste informazioni sono presenti, oltre che sul sito ARERA, anche sulla bolletta. A questo punto si potrà scegliere il tipo di prezzo, tra fisso e variabile. Il primo ha una tariffa fissa, mentre il secondo varia in base al mercato all’ingrosso del gas. Una volta chiari questi parametri, sarà più facile confrontare le offerte del gas sul mercato libero.

Selectra;

SosTariffe;

Luce-gas.it.

Per farlo basterà utilizzare alcuni comparatori presenti online:

Le piattaforme in questione permettono di scoprire quali sono le offerte più vantaggiose in base ai consumi e alla zona geografica dell’utente. Inoltre, anche il già citato portale di ARERA permette di confrontare le offerte migliori, sia per il mercato libero che per quello tutelato ancora in funzione.

Altre info utili e considerazioni finali

Confrontare le offerte gas del mercato libero significa anche saper considerare ulteriori servizi aggiuntivi, come ad esempio:

modificare o recedere dal contratto senza penali;

più modalità di pagamento e di fatturazione (online o cartacea);

bonus o sconti per l’attivazione o la fedeltà;

qualità del servizio clienti e dell’assistenza tecnica;

sostenibilità ambientale dell’offerta.

Ma quali sono le più convenienti secondo i comparatori online? Ecco alcuni dei risultati che stanno soddisfacendo maggiormente gli italiani:

NeN Special 48 Gas: offerta a prezzo fisso di 0,84 €/Smc per 12 mesi, con sconto fino a 96€ in bolletta;

Sorgenia Next Energy Sunlight Gas: offerta a prezzo variabile pari a PSV + 0,25 €/Smc per 12 mesi, con sconto fino a 180€ se si attivano tre forniture;

A2A Smart Casa Gas: offerta a prezzo variabile pari a PSV + 0,12 €/Smc per 12 mesi, con sconto del 10% sulla componente energia.

In sintesi, possiamo dire che non esiste un’unica offerta di gas adatta a tutti, poiché è importante che il risparmiatore conosca quali siano le proprie esigenze al fine di trovare proprio quella che fa per lui.