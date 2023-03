Bollette luce e gas, da aprile stangata: come risparmiare?

Ieri è arrivato il decreto bollette luce e gas che non piace alle associazioni a difesa dei consumatori. Sono tornati, infatti, gli oneri di sistema per l’elettricità che faranno lievitare non di poco le bollette. Insomma, chi voleva tirare un sospiro di sollievo non potrà farlo. Si dovranno quindi mettere in pratica ulteriori strategie per risparmiare.

L’Unione Nazionale Consumatori stima che l’effetto del ripristino del 65% della componente tariffaria Ug2c (nonostante il taglio dell’Iva al 5% sul gas) si tradurrà per le famiglie in una stangata su base annua uguale a 298 euro. La situazione non sarà migliore per le bollette della luce. Il Governo ha però spiegato che l’azzeramento degli oneri sistema nella bolletta dell’elettricità è stato inserito in considerazione del calo dei prezzi dell’energia.

Come risparmiare?

Per l’Unc ad aprile ci sarà una nuova stangata sulle bollette della luce e del gas. Come detto, quindi, si dovranno mettere in pratica nuove strategie per risparmiare.

Gli italiani, però, le stanno già provando tutte e davvero non sanno più che pesci pigliare.

Occhio quindi allo standby ovvero alla lucetta rossa del televisore, del cordless e di tutti gli altri apparecchi: bisogna staccarli dalla presa o, in alternativa, collegarli a una sola ciabatta con un interruttore per rendere più semplice l’operazione.

È arrivato anche il momento di sostituire il proprio elettrodomestico con uno di classe superiore, la riduzione dei consumi oscilla, infatti, tra il 25% e il 45% a seconda dell’apparecchio. La spesa iniziale ci sarà ma verrà ammortizzata da tagli netti sulla bolletta della luce.

Perché poi non utilizzare timer e dispositivi smart? Grazie a essi, infatti, le apparecchiature elettriche si possono programmare a tempo o a distanza mediante applicazione.

Chi ancora non l’ha fatto, poi, è bene che inizi a utilizzare nella propria casa le lampadine a led che fanno consumare meno elettricità. E poi, perché non rinunciare a elettrodomestici superflui come sveglie digitali, cordless o lavastoviglie se si è soltanto in due?

E per il gas?

Il Governo ha deciso che per i prossimi 3 mesi (aprile-giugno) continuerà a esserci la riduzione dell’Iva al 5% sul gas e l’azzeramento degli oneri di sistema.

Bisogna, quindi, iniziare a risparmiare sulla bolletta del gas fin da adesso. Ma come? In primis, verificando con attenzione le condizioni della propria casa. Se l’impianto o le tubature sono obsolete, infatti, si dovrà mettere in conto che il consumo crescerà.

Anche la manutenzione del sistema di riscaldamento è importante, se funziona male, infatti, si accresceranno gli sprechi. La manutenzione ordinaria andrà fatta in estate quando i radiatori non vengono utilizzati.

Importante sarà anche la regolazione della temperatura della caldaia e l’installazione delle valvole termostatiche sui termosifoni.

Seguendo tali accorgimenti si potrà notare pian piano un notevole risparmio sulle bollette di luce e gas. Parole sante quelle di Publilio Siro che diceva “Nessun guadagno è tanto sicuro quanto risparmiare ciò che si ha”.

[email protected]