Dopo il blocco del passaggio da Intesa Sanpaolo a IsyBank voluto dall’Antitrust è arrivata una novità nelle ultime ore. I clienti di Intesa Sanpaolo (conferiti alla banca digitale) potranno decidere se passare a fruire dei servizi di quest’ultima. A costoro, infatti, nell’area riservata e nell’applicazione del gruppo guidato dal ceo Carlo Messina, è apparsa una notifica arancione dove c’è scritto “il 18 di marzo potrai passare a Isybank”. Se si clicca su di essa si dà o ci si oppone al trasferimento a Isybank.

C’è, però, una tempistica da rispettare che è il 29 febbraio. Dopo tale data, chi avrà aderito o non ha espresso la sua preferenza verrà trasferito alla nuova banca a partire dal 18 marzo prossimo.

Difficoltà nella ricerca dei pulsanti: il problema dei pulsanti non visibili nel PDF

Ci sono delle novità in merito al passaggio da Intesa Sanpaolo a Isybank dopo l’intervento dell’Autorità. Prima di accettare o rifiutare il conferimento alla banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, infatti, i clienti dovranno leggere un documento. In esso si troveranno tutte le informazioni importanti affinché si effettui una scelta oculata e inoltre si potranno leggere le condizioni di maggior favore che Intesa offrirà a chi decide di iniziare a fruire dei servizi di Isybank.

Tra queste c’è quella per i clienti che hanno meno di 35 anni. Essi godranno di un conto corrente a zero spese fino al raggiungimento di tale età e poi dello sconto mensile di 1,6 euro dopo la scadenza della promo.

Nonostante l’aggiornamento dell’app, però, alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nel trovare i pulsanti necessari per bloccare il trasferimento. Essi, che dovrebbero essere visibili in calce al PDF, sono fondamentali per esprimere il consenso o il rifiuto.

Come bloccare il passaggio da Intesa Sanpaolo a Isybank

Prima di effettuare la scelta di passare da Intesa Sanpaolo a Isybank i clienti dovranno barrare una casella.

Facendo tale operazione dichiareranno di aver letto il famoso documento su indicato ovvero quello che fornisce le indicazioni sul passaggio. Solo dopo tale operazione, si potrà rispondere alla seguente domanda “confermi di accettare il trasferimento a Isybank a partire dal 18 di marzo”.

A questo punto si potrà decidere tra due risposte: la prima è “rifiutare” mentre la seconda di “accettare”. Nel caso si scelga la prima opzione, dopo pochi istanti si riceverà una notifica nella quale verrà confermato che non si vuole essere trasferiti alla banca digitale.

Ripetiamo nuovamente che ci sarà però una tempistica da rispettare ovvero che la scelta andrà effettuata entro il 29 febbraio prossimo. Tale procedimento, ricordiamo nuovamente, è arrivato grazie all’intervento dell’Antitrust che ha bloccato qualche mese fa il trasferimento dei clienti digitali da Intesa a Isybank per modalità non conformi al Codice del Consumo (la comunicazione, infatti, era poco chiara).

E così adesso si potrà mettere la parola fine a tale vicenda. I correntisti potranno quindi decidere in piena autonomia se accettare o meno il passaggio da Intesa Sanpaolo a Isybank. L’importante Istituto di Credito, inoltre, ha sottolineato che a breve arriveranno diverse iniziative che sono il frutto delle segnalazioni dei titolari dei conti correnti.

Molti, ad esempio, hanno richiesto anche una versione home banking per accedere al conto dal web. Al momento, infatti, si può accedere solo mediante l’applicazione per cui a breve verrà offerto anche tale servizio che non sarà il solo.

In conclusione…

1. Gli utenti di Intesa Sanpaolo devono seguire un determinato procedimento per bloccare il passaggio a Isybank o confermarlo

2. Sono state evidenziate però delle difficoltà da parte degli utenti nel trovare i pulsanti nella sezione “Archivio” e mediante il banner arancione

3. Prima di fare una scelta, in ogni caso, gli utenti sono informati sui vantaggi offerti da Isybank

4.

Il nuovo documento da accettare per passare a Isybank è arrivato grazie all’intervento dell’Antitrust.