Classifica mete turistiche meno care del 2023: ecco dove viaggiare con soli 14 euro al giorno

Il magazine Kiplinger ha stilato una classifica delle mete turistiche meno care del 2023, quelle dove è possibile recarsi senza spendere necessariamente una fortuna.

Tutti amano viaggiare perché così si ha l’opportunità di esplorare nuovi luoghi, culture, tradizioni e paesaggi. Inoltre si possono scoprire posti meravigliosi mai visti, assaggiare cibi deliziosi e incontrare persone interessanti lungo il percorso. Fare un viaggio, in qualsiasi luogo, alimenta la curiosità e apre la mente a nuove esperienze: ecco perché si attende con trepidante attesa questo momento.

Se poi si può risparmiare, tanto meglio. Grazie a questa classifica, si potranno avere le idee più chiare sui posti che al momento consentono di spendere meno e che allo stesso tempo consentono di esplorare luoghi incantevoli.

Migliori destinazioni

La classifica di Kiplinger delle migliori mete turistiche 2023 dove andare senza spendere una fortuna è stata stilata in base al costo giornaliero della vita. Ci sono alcune mete dove si possono spendere anche soli 7 euro al giorno per soggiornarvi e addirittura solo 4 euro per i pasti.

Dall’analisi emerge che al decimo posto delle mete turistiche 2023 meno care c’è la Grecia dove il costo della vita giornaliera è di 119 euro. Più esattamente, per l’alloggio in media si pagano 85 euro mentre per i pasti giornalieri 31 euro. Ma cosa vedere in Grecia? Sicuramente Atene con il celebre Partenone che è uno dei simboli della città ma anche le Meteore che sono monasteri unici situati su massi di pietra che offrono un paesaggio spettacolare.

C’è poi il Portogallo dove il costo della vita giornaliero è di 105 euro: 68 euro per l’alloggio e 31 euro di pasti giornalieri seguito dalla Repubblica Dominicana. In tale luogo, viverci costa in media 100 euro al giorno: 64 euro per l’alloggio e 27 euro in media per i pasti.

Perché andarci? Sicuramente per le spiagge paradisiache come quella di Punta Cana o di Puerto Plata che sono di sabbia bianca e acqua cristallina.

In settima posizione c’è il Messico dove il costo della vita giornaliero è di 85 euro: 48 euro per l’alloggio e 18 euro per i pasti giornalieri mentre in sesta posizione c’è il Costa Rica. Qui vivere costa 74 euro al giorno: per l’alloggio in media si spendono 37 euro e per i pasti giornalieri 16 euro.

Il Costa Rica merita una visita almeno una volta nella vita per la sua straordinaria biodiversità. Il paese ospita infatti una grande varietà di ecosistemi tra cui foreste pluviali, spiagge, vulcani e mangrovie e poi si possono visitare i parchi nazionali come quello di Tortuguero per ammirare una vasta gamma di fauna e flora.

Classifica mete turistiche 2023 meno care per un viaggio con pochi euro

Al quinto posto della classifica delle migliori mete turistiche meno care 2023, c’è l’Ungheria. Il costo della vita giornaliero è di 64 euro: 30 euro per l’alloggio e 15 euro per i pasti. Segue in quarta posizione la Thailandia con un costo medio di 47 euro, l’alloggio in media costa 19 euro e il pasto 13 euro. Questo luogo è una destinazione molto affascinante e diversificata. Consta, infatti, di una ricca cultura e storia ed è possibile esplorare antichi templi buddisti come il Wat Arun e il Wat Phra Kaew a Bangkok.

È l’Indonesia la terza classificata con un costo della vita giornaliero di 43 euro: esattamente 32 euro per l’alloggio e 10 euro per i pasti giornalieri. Ci sono molte ragioni per recarsi in questo luogo e le prime due sono sicuramente le spiagge paradisiache e le rarità naturali. In Indonesia si possono infatti esplorare le foreste pluviali di Sumatra e del Borneo per osservare l’orango e incontrare i draghi di Komodo. Inoltre ci si può immergere nelle spettacolari barriere coralline.

Nella classifica delle mete turistiche 2023 meno care al secondo posto c’è la Turchia dove il costo medio giornaliero della vita è di 21 euro: 12 euro per l’alloggio e 6 euro per i pasti.

La Turchia è un paese ricco di storia e patrimonio culturale, in tale luogo si possono visitare siti antichi come Efeso, la città greco-romana meglio conservata al mondo, o la città sotterranea di Derinkuyu in Cappadocia. In più si può godere della maestosità della Basilica di Santa Sofia o il Palazzo Topkapi a Istanbul.

E dulcis in fundo, al primo posto c’è il Laos dove il costo medio giornaliero della vita è di 14 euro: 7 euro di alloggio e 4 euro per i pasti giornalieri. Il Laos è un paese di incredibile bellezza naturale con dei paesaggi mozzafiato e una grande varietà di ecosistemi. Inoltre è un paese che emana una serenità e spiritualità uniche.

