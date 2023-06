Le 5 migliori destinazioni italiane low cost in montagna per le vacanze estive 2023

Le belle giornate sono arrivate e la voglia di viaggiare cresce sempre di più. Per chi non ama il caldo che quest’anno si preannuncia al pari di quello dello scorso anno, in quest’articolo vi suggeriremo 5 tra le migliori destinazioni italiane low cost di montagna.

Si tratta di luoghi incantevoli, ricchi di storia, di cultura e dove poter respirare acqua fresca e pulita. Quest’ultimo è un particolare non da poco dato che le nostre città sono sempre più inquinate dalle polveri sottili. Recandosi in tali luoghi si potrà godere del fascino della natura ma anche dei laghi. Inoltre si potranno praticare sport come la canoa e il rafting o semplicemente rilassarsi godendo del cinguettio degli uccellini e del rumore del vento tra le foglie.

Pronti allora a partire?

Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige

Tra le destinazioni italiane low cost migliori per le vacanze estive c’è sicuramente la Valle d’Aosta.

Questa regione non è solo montagna ma è un luogo ricco di storia, di arte e di tradizione che vale davvero la pena di scoprire. Uno dei motivi principali per visitare la Valle d’Aosta è che si potrà ammirare ilche è il massiccio più esteso delle Alpi. Questo nome così particolare, per chi non lo sapesse, non deriva dalle tinte rosa che lo colorano all’alba ma viene dal latino “rosia” che significa ghiacciaio. Si può quindi tradurre come monte di ghiaccio e in effetti ancora oggi di ghiacciai se ne trovano molti. Ovviamente recarsi in Valle d’Aosta non significa solo ammirare questo monte ma anche il Cervino. Inoltre è possibile visitare i castelli medievali e rinascimentali come quello di Fènis o quello di Verrès.In più mangiare in tale regione significa assaporare anche un po’ della gastronomia della vicina Svizzera e della Francia. Si paga per il pernottamento circa 40 euro a persona.

Vale la pena anche un viaggio in Trentino Alto Adige che è sicuramente la regione tra le più amate per chi ama la montagna grazie panorami che lasciano senza parole come il gruppo del Sella, la Marmodlada o il Catinaccio. In più si possono visitare le cittadine di Bolzano, Merano e Bressanone che sono tappa obbligata soprattutto nelle vacanze natalizie per i mercatini. Il prezzo medio per il pernottamento in questo luogo è di circa 50 euro a persona.

Umbria, Abruzzo e Basilicata

C’è poi l’Umbria tra le migliori destinazioni italiane low cost di montagna che è conosciuta anche come la “terra dei santi”. Qui ci si potrà immergere nella natura incontaminata del parco nazionale dei monti Sibillini e del Subasio. Inoltre si potrà scoprire il MedioEvo ad Assisi nonché la storia di San Francesco. Infine si potranno visitare anche borghi medievali come Spoleto e Gubbio. Rispetto alle prime due regioni, l’Umbria è più economica: il prezzo medio per il pernottamento, infatti, è di 35 euro circa.

I prezzi sono ancora più bassi nella regione Abruzzo dove il costo medio per il pernottamento è di circa 30 euro a notte. Ma perché recarsi in questo luogo? Sicuramente perché una delle zone più verdi della nostra penisola e poi perché si potranno esplorare non solo il parco nazionale del Gran Sasso ma anche quello della Majella.

Chiudiamo con la Basilicata che è considerata una delle regioni più selvagge d’Italia. Qui si potrà visitare la città di Matera che è patrimonio dell’Unesco dove si trovano case nella roccia che sono chiamate “sassi”. Si potranno assaggiare in Basilicata anche i prodotti tipici come il pane di Matera e il peperone crusco. Non dimentichiamoci, infine, che questa regione è stata la culla della Magna Grecia e proprio per questo ha da offrire molto dal punto di visto storico e archeologico.

Una testimonianza legata al mondo antico è offerta da Policoro, Maratea, Pisticci e Metaponto. In media dormire in Basilicata costa 25 euro a persona.

