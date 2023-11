Cassa Depositi e Prestiti dopo l’aggiornamento dei tassi dei bfp lancia nuove obbligazioni con rendimento al 5%

Le obbligazioni Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e i buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari molto popolari tra i clienti retail (risparmiatori che si rivolgono agli intermediario per effettuare i propri investimenti). Piacciono da sempre per le loro caratteristiche uniche e per i tassi di interesse che nel corso dell’ultimo periodo sono diventati più competitivi.

Tutti e due i prodotti hanno poi delle caratteristiche che attraggono gli investitori perché offrono una combinazione di elementi ovvero sicurezza, rendimento competitivo e flessibilità.

Coloro che desiderano investire una piccola parte del loro capitale spesso cercano opzioni che bilancino i rischi con rendimenti affidabili, e sia le obbligazioni CDP che i bfp sembrano adempiere a questa esigenza. Inoltre, la familiarità con le istituzioni emittenti, Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane, contribuisce a una maggiore fiducia da parte degli investitori.

L’aggiornamento dei tassi

Tassi di interesse al rialzo dei buoni fruttiferi postali grazie all’ultimo aggiornamento di Poste Italiane e CDP.

E così dallo scorso 5 ottobre i bfp 3×2 offrono un rendimento che arriva al 3% contro il 2,75% (massimo) passato. I Risparmio Sostenibile, invece, un tasso di interesse che arriva al 2,50% contro l’1,25% del passato mentre i 3×4 sono passati dal 3% al 3,25% al termine del dodicesimo anno.

La buona notizia è che è tornato anche il Rinnova dedicato a chi rimborsa uno o più titoli scaduti purché rimborsati dal 1° agosto 2023 ed entro il periodo di collocamento di questo buono fruttifero postale. Il rendimento annuo lordo a scadenza di questo titolo è del 3,25%. Per quanto riguarda i titoli ordinari, invece, il tasso massimo è passato dal 3% al 3,50%.

L’ultimo aggiornamento, infine, ha riguardato i buoni dedicati ai minori che sono passati dal 4,50% al 6% annuo lordo. Ora Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato il debutto di obbligazioni con rendimento al 5%.

Cassa Depositi e Prestiti dopo l’aggiornamento dei tassi dei bfp lancia nuove obbligazioni con rendimento al 5%

Arrivano le nuove obbligazioni di CDP con rendimento al 5% dal 7 al 27 novembre, salvo chiusura anticipata.

Questi titoli, non subordinati e non garantiti dallo Stato, saranno soggetti a un’imposta sostitutiva del 12,50% (la stessa dei titoli di Stato). Dureranno 6 anni e l’investimento minimo per sottoscriverli dovrà essere di 1000 euro.

Le obbligazioni CDP, più nel dettaglio, matureranno interessi secondo un tasso misto: in misura fissa per i primi 3 anni e variabile per i restanti 3.

Durante il periodo di applicazione del tasso fisso, si avrà trimestralmente (posticipata) una cedola fissa uguale al 5% lordo annuo. Nel periodo in cui verrà applicato il tasso variabile, invece, ogni tre mesi, in via posticipata, gli investitori riceveranno una cedola lorda indicizzata all’Euribor a 3 mesi maggiorato di un margine uguale almeno allo 0,90% annuo. Tale dato, in ogni caso, verrà comunicato alla fine del periodo di collocamento.

Come spiega CDP sulla sua pagina ufficiale, poi, tali titoli si potranno sottoscrivere presso una rete di 24 banche e Unicredit e Intesa Sanpaolo saranno le coordinatrici dell’offerta e le responsabili del collocamento.

Riassumendo…

1. CDP il 5 ottobre ha aggiornato i tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali

2. A breve, poi, lancerà nuovi obbligazioni con rendimento al 5%

3. Il periodo di collocamento di queste ultime, salvo chiusura anticipata, sarà dal 7 al 27 novembre.

