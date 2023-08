Caro carburante, prezzi record come nel 2022: le app per risparmiare

I prezzi di benzina e diesel fanno segnare il record da un anno a questa parte. L’Unione Consumatori attacca: il caro carburante di questi ultimi giorni è frutto soprattutto di speculazione. La situazione internazionale non è la medesima dell’anno scorso, per cui risulta inspiegabile un aumento così accelerato e costante. È finita insomma l’epoca in cui ci si fermava al primo distributore, adesso il consumatore non può che cercare la pompa che presenta i prezzi più convenienti. L’inflazione morde e nel giro di tre mesi il pieno costa circa 10 euro in più. Gli strumenti per provare a risparmiare su benzina e diesel sono innumerevoli, da quelli governativi alle applicazioni private per sistemi Android e iOS. In questo articolo, cercheremo di fornire tutte le informazioni utili per limitare la spesa sul pieno.

I siti governativi

Il primo strumento utile per orientarsi all’interno della selva del caro benzina è il sito del governo italiano che mette a disposizione dei cittadini la media settimanale dei prezzi dei carburanti.

Ogni martedì alle ore 12.00 viene pubblicato l’aggiornamento e il prezzo è moltiplicato per 1000 per avere maggiore precisione sui decimali. Un elemento di cui tenere conto è che si troveranno i dati soltanto per il self-service.Il secondo strumento che segnaliamo è l’Osservaprezzi Carburanti, una pagina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dove è possibile consultare le tariffe praticate su tutto il territorio nazionale. I venditori sono obbligati a comunicare al Ministero i prezzi, e il sito presenta informazioni abbastanza affidabili integrate anche con Google Maps. La funzione ‘Ricerca impianti’ rende ancora più semplice l’utilizzazione.

Ma è chiaro che, quando si è in viaggio, non è semplice e immediato consultare un sito internet, per cui grande successo stanno avendo le app private per Android e iOS.

Il margine di errore è abbastanza ridotto, ma è comunque da tenere presente. Importante il fatto è che la maggior parte delle app permette di segnalare eventuali errori in tempo reale.

L’app più scaricata è sicuramente ‘Prezzi Benzina’, disponibile sia per i sistemi Android che per iOS. Si tratta di uno strumento particolarmente efficace per risparmiare, in quanto permette di individuare i distributori più convenienti sia selezionando una zona, sia inserendo un percorso. L’applicazione si avvale dei dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e l’utente può visualizzare non solo i prezzi dei vari distributori, ma anche ricevere tramite notifica eventuali cambiamenti di prezzo.

Caratteristiche simili hanno anche le applicazioni ‘Gasoline Now’ e ‘GasLow’. Tutte queste applicazioni permettono anche di visualizzare le recensioni degli utenti.

Un’altra app contro il caro carburante, soprattutto se si viaggia all’estero, è ‘Fuel Flash’. L’applicazione, disponibile soltanto per sistemi Android, permette di trovare tutti i prezzi aggiornati dei carburanti in più di 60mila distributori che si trovano in Spagna, Portogallo, Italia, Francia, Lussemburgo, Austria e Germania. L’aggiornamento dei prezzi è costante e le informazioni arrivano direttamente dalle autorità competenti. Le funzionalità, per il resto, sono simili a quelle delle altre app già segnalate.

In sintesi…

1. I prezzi di benzina e diesel sono alle stelle, il caro carburante raggiunge i livelli più alti di sempre, come nel 2022, nonostante la situazione internazionale sia differente: le associazioni di consumatori parlano di speculazione, ma qualunque sia la ragione il cittadino deve dotarsi di strumenti per risparmiare.

2. Gli strumenti messi a disposizione dal governo italiano sono due: il sito del governo italiano che pubblica ogni martedì la media dei prezzi sul territorio, e soprattutto l’Osservaprezzi con la funzionalità ‘Ricerca impianti’.

3. Le app per smartphone più complete sono ‘Prezzi benzina’, ‘Gasoline Now’ e ‘GasLow’. Molto utile, per chi viaggia all’estero, l’applicazione ‘Fuel Flash’, disponibile però soltanto per sistemi Android.

