Carne Eurospin: ecco da dove proviene quella del famoso discount

Per risparmiare, visti gli aumenti degli ultimi tempi, si tende a fare la spesa sempre più nei discount come all’Eurospin che è tra i preferiti dagli italiani. In molti si stanno chiedendo quindi da dove proviene la carne che si acquista al suo interno dato che la scelta per questo genere di punti vendita è d’obbligo se si ha una famiglia numerosa e un budget limitato.

Purtroppo le famiglie italiane stanno diventando sempre più povere per cui, per difendersi dagli aumenti di ogni genere, stanno mettendo in atto le soluzioni più disparate per poter arrivare alla fine del mese.

C’è chi, come detto, si orienta verso i discount che hanno registrato nei primi tre mesi del 2023 un incremento del 9,1% e chi fa una lista prima di fare la spesa (81%). Tante famiglie, poi, pur di risparmiare qualche euro, vanno a caccia dei prezzi più bassi recandosi anche in più punti vendita alla ricerca della promozione migliore.

Qual è la fortuna dei discount?

I discount sono sempre più apprezzati dagli italiani perché hanno spesso prezzi più bassi rispetto ad altri supermercati. Il motivo che spinge le famiglie a optare per tali punti vendita è quindi il risparmio economico che tutti cercano a seguito degli ultimi rincari.

Si scelgono poi questi tipi di supermercati anche per l’ampia scelta dei prodotti anche se sono venduti in confezioni più grandi o con meno brand/opzioni rispetto ai punti vendita tradizionali. In questo modo il consumatore può scegliere tra le varie opzioni proposte senza sostenere prezzi troppo alti.

Per quanto concerne la qualità degli articoli essa è notevolmente migliorata per cui sono sempre più le persone che ritengono che le offerte proposte da questi punti vendita siano soddisfacenti per le loro esigenze senza compromettere la qualità.

Ovviamente la scelta tra discount e supermercati tradizionali dipende dalle preferenze personali e dalle esigenze/abitudini di ogni consumatore. Tornando alla carne, da dove proviene quella che si acquista da Eurospin?

Carne Eurospin: ecco da dove proviene quella del famoso discount

Eurospin è uno dei discount più diffusi e apprezzati nel nostro paese, si contano infatti più di mille punti vendita. È molto amato anche perché ha una lunga storia, è nato infatti nel lontano 1993. Vista la popolarità, sarà capitato a tutti almeno una volta di essersi recato presso tale punto vendita per risparmiare sul costo dei prodotti. Ovviamente chi è scettico, si chiede se un buon prezzo sia il sinonimo di bassa qualità. Ciò potrebbe essere vero ma ci sono casi in cui i costi più bassi sono dovuti semplicemente al fatto che il prodotto non è reclamizzato. In più, non tutti sanno che molte volte nei discount si trovano articoli che, nonostante siano di marche sconosciute, sono realizzati da aziende importanti come Colussi e Parmalat, per citarne sono alcune.

Ma torniamo alla carne che è uno dei prodotti più acquistati dagli italiani. Ebbene, in merito alla sua provenienza, Eurospin ha comunicato che essa proviene da allevamenti italiani. Ecco qualche esempio: la carne in gelatina “Il buon pascolo” è prodotta da Montana mentre la mortadella in vaschetta “La bottega del gusto” da Fiorucci. Inoltre la confezione di Wusterl Tobias (4) è prodotta da Amadori. Quindi anche Eurospin vende prodotti noti e apprezzati dalla clientela abituale. La differenza è che non li pubblicizza in quanto non conviene in termini pratici. Se lo facesse, infatti, finirebbe per dover aumentare il prezzo di vendita. Tale politica andrebbe infatti contro i principi del discount dove la spesa deve risultare il più conveniente possibile.

Riassumendo…

1. Sono sempre più gli italiani che si affidano ai discount per fare la spesa per risparmiare

2. Tra i punti vendita preferiti c’è l’Eurospin ma da dove proviene la carne in vendita si chiedono in molti?

3.

La carne dell’Eurospin proviene da allevamenti italiani e molti prodotti sono realizzati da marchi conosciuti come Amadori e Fiorucci.

[email protected]