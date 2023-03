Qual è il buono fruttifero postale che dura solo 4 anni e offre interessi fino al 2,50%

C’è un buono fruttifero postale che dura soltanto 4 anni, quindi davvero poco, e offre un tasso di interesse (annuo lordo) fino al 2,50%. Si tratta del bfp Risparmio Semplice che è emesso soltanto in forma dematerializzata ed esclusivamente nell’ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice. Quest’ultimo, per chi non lo sapesse, è il servizio offerto da Poste Italiane per sottoscrivere i titoli mediante un programma di sottoscrizioni periodiche.

Gli esperti sottolineano che tenere i soldi parcheggiati sul conto corrente è rischioso per cui investirli in questa tipologia di buono potrebbe rivelarsi un’idea. Ma perché tutti, anche l’associazione europea Efama, esorta i risparmiatori a investire? Il problema principale riguarda l’inflazione che non era così alta dai lontani anni ’80. Per colpa di questa tassa occulta, infatti, tenere i proprio risparmi parcheggiati sul conto comporta una perdita nel tempo.

Il funzionamento del bfp 4 anni RisparmioSemplice

Il buono fruttifero postale 4 Anni Risparmio Semplice si può aprire solo in forma dematerializzata per cui è necessario avere anche un conto di regolamento.

Quest’ultimo può essere un libretto di risparmio o un conto corrente BancoPosta. Si dovrà fare però attenzione: il titolo dovrà avere la stessa intestazione del conto di regolamento.

La comodità di questo tipo di buoni è che al momento della richiesta, l’accredito del montante maturato avverrà direttamente sul conto di regolamento. Quest’ultimo, quindi, non potrà essere estinto se c’è un buono in essere. L’altro grande vantaggio è che i titoli in proprio possesso non cadranno in prescrizione. Quando si verifica questa condizione, si perde purtroppo il diritto di chiedere il rimborso del capitale investito e degli interessi nel frattempo maturati.

Tornando alle caratteristiche del buono fruttifero postale 4 Anni RisparmioSemplice, esso potrà essere intestato solo alle persone maggiorenni e sarà ammessa la contestazione tra più soggetti ma non più di quattro.

Durata e tassi di interesse

Durerà, come detto, 4 anni il buono fruttifero postale 4 Anni RisparmioSemplice e l’importo sottoscrivibile sarà di minimo 50 euro e multipli di questa cifra. L’importo massimo che una sola persona potrà sottoscrivere sarà di 10 mila euro e ciò lo si potrà fare solo negli uffici postali. Come detto, sarà necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio con la stessa intestazione dei bfp nonché l’adesione al Piano Risparmio risparmiosemplice.

Passiamo al tasso di interesse annuo lordo che sarà standard dell’1,50% mentre premiale del 2,50%. Si riceverà quest’ultimo soltanto se si raggiungeranno minimo 24 sottoscrizioni periodiche nell’ambito del medesimo piano di risparmio. Esse potranno essere mensili o bimestrali ogni 5 o 27 del mese per un importo minimo di 50 euro e multipli (fino a 10 mila).

