Buoni fruttiferi postali: i migliori 4 di luglio 2023, tassi fino al 4,50%

Qual è la top 4 dei migliori buoni fruttiferi postali di inizio luglio 2023? Se lo chiedono in molti perché oramai da anni sono tra i prodotti di risparmio/investimento preferiti dagli italiani. Offrono, infatti, un tasso di interesse fisso e stabile nel tempo che non guasta in un periodo come questo dove ogni giorno si assiste a un aumento di prezzo o alla modifica di un contratto.

Sicuramente due dei motivi principali che induce a sottoscrivere tali prodotti sono: la garanzia dello Stato Italiano e la tassazione agevolata. Quest’ultima è esattamente del 12,50% sugli interessi. In più, cosa che non guasta, sono esenti dall’imposta di successione e il rimborso si può chiedere in ogni momento purché non scatti la prescrizione. Per ricevere gli interessi, invece, si dovrà attendere necessariamente un determinato periodo.

Per investimenti di breve durata

Tra i migliori buoni fruttiferi postali di luglio 2023 per investimenti in brevi periodi c’è il 4AnniRisparmio Semplice che, come si evince dal nome, dura quattro anni. Esso offre la flessibilità di rimborso in ogni momento del capitale investito ma entro il termine di prescrizione. Quest’ultimo avviene dieci anni dopo la scadenza del titolo e comporta l’impossibilità di riavere la cifra accantonata e gli interessi nel frattempo maturati. Tornando a questi titoli, essi si possono sottoscrivere soltanto se si attiva un piano di risparmio RisparmioSemplice. Il bello è che se si raggiungono minimo 24 sottoscrizioni periodiche nel piano, il tasso di interesse annuo si raddoppia quasi. Dalla condizioni in vigore dal 27 ottobre 2022, si evince che il tasso effettivo standard è dell’1,50% mentre quello premiale del 2,50%.

Sempre per investimenti fino a 4 anni, si possono scegliere i bfp Soluzione Eredità, sottoscrivibili solo dai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste. Con essi si può contare su un rendimento fisso a scadenza che è del 3% annuo lordo.

Si ha poi flessibilità di rimborso quando si vuole entro il termine di prescrizione. In questo caso, però, si ottiene solo il capitale investito e non gli interessi.

Oltre ai 4 AnniRisparmio Semplice e ai Soluzione Eredità, tra i migliori buoni fruttiferi postali ci sono quelli per minori e gli ordinari. I primi sono dedicati ai più piccoli e possono essere sottoscritti da un genitore, un nonno o semplicemente da chi li ama. I tassi di interesse (lordi) sono i seguenti: 2,50% dopo 1 anno e 6 mesi, 2 e 3 anni, del 2,75% dopo 4 anni, del 3% dopo 5 anni, del 3,25% dopo 6-7 anni e del 3,50% dopo 8, 9 10 e 11 anni. E ancora, del 4% dopo 12, 13, 14 e 15 anni e del 4,50% dopo 16, 17 e 18 anni.

Chiudiamo con i bfp ordinari per chi desidera effettuare investimenti fino a 20 anni. Con essi si può chiedere il rimborso in ogni momento e gli interessi si ricevono da dopo 1 anno dalla sottoscrizione. Questi ultimi vanno dallo 0,50% annuo lordo del primo e del secondo anno al 3% del ventesimo anno.

Si ricorda che per tutti i titoli in caso di sottoscrizione cartacea, il rimborso avverrà per intero in un’unica soluzione. Nel caso di titoli in forma dematerializzata, in un’unica soluzione o parzialmente per importi uguali a 50 euro e multipli di questa cifra.

Riassumendo…

1. I buoni fruttiferi postali sono da sempre uno dei prodotti di risparmio/investimento più amati dagli italiani

2. Tra i migliori di luglio ci sono quelli per minori (tasso fino al 4,50%) e quelli ordinari (fino al 3%)

3. Per brevi investimenti, ci sono i 4 Anni RisparmioSemplice (tasso premiale 2,50%) e i Soluzione Eredità (3%).

