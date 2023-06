Non solo sapore di mare ma anche di buoni fruttiferi postali e conti deposito. I tassi di interesse di entrambi i prodotti, infatti, negli ultimi tempi sono cresciuti molto, complice l’inflazione. Non contrastano quest’ultima del tutto, ma almeno con essi si percepisce un piccolo guadagno rispetto al conto corrente. Tenere i soldi parcheggiati a lungo su di esso, infatti, non genera introiti, i rendimenti sono infatti pressoché nulli e poi c’è da sostenere in molti casi l’imposta di bollo e il costo del canone mensile. Se a questi si aggiunge poi l’inflazione che erode i risparmi, la frittata è fatta.

Quali sono allora i migliori buoni fruttiferi postali e conti deposito del momento?

I bfp

Lo scorso 6 giugno c’è stato dopo tanti mesi il nuovo aggiornamento di Cdp dei tassi dei buoni fruttiferi postali per la gioia di molti. Al momento tra i migliori bfp ci sono quelli 3×4 e gli ordinari se si vuole investire nel lungo periodo. Partiamo dal primo, esso dura fino a dodici anni e si può contare su rendimenti fissi che crescono nel tempo. Si ha poi flessibilità di rimborso quando si vuole, purché entro i termini di prescrizione, ma gli interessi maturano solo dopo tre, sei e dodici anni. I nuovi rendimenti sono i seguenti: 1,25% dopo 3 anni, 1,75% dopo 6 anni, 2,25% dopo 9 anni e 2,75% dopo 12 anni.

L’altro, invece, dura 20 anni e anche con esso il rimborso si può chiedere quando si vuole entro i termini della prescrizione. Gli interessi, però, in questo caso vengono riconosciuti dopo 1 anno dalla sottoscrizione e successivamente ogni bimestre al momento del rimborso del titolo. Il rendimento effettivo annuo lordo che si ottiene è dello 0,50% dopo 1 e 2 anni, dello 0,75% dopo 3 anni, dello 0,94% dopo 4 anni, dell’1,15% dopo 5 anni, dell’1,29% dopo 6 anni, dell’1,39% dopo 7 anni e dell’1,59% dopo 8 anni.

Sapore di mare ma anche di buoni fruttiferi postali e conti deposito se i tassi arrivano al 5%

Inoltre è dell’1,75% dopo 9 anni, dell’1,87% dopo 10 anni, dell’1,97% dopo 11 anni, del 2,06% dopo 12 anni, del 2,13% dopo 13 anni, del 2,21% dopo 14 anni e del 2,33% dopo 15 anni. Infine del 2,43% dopo 16 anni, del 2,58% dopo 17 anni, del 2,71% dopo 18 anni, del 2,83% dopo 19 anni edopo 20 anni.

Oltre ai buoni fruttiferi postali anche i conti deposito hanno aggiornato i tassi di interesse. Sicuramente tra i migliori del momento ci sono quelli Smart Bank vincolati che non hanno spese e sono facili da aprire online. Ci sono quelli a 5 anni e a 10 anni che offrono un tasso misto del 5% lordo. Esattamente, come si legge sulla pagina ufficiale, il primo offre per i primi due anni un tasso annuo lordo del 5%, il terzo anno è del 3,80%, il quarto del 4,10% e il quinto del 4,40%. L’altro, invece, per i primi 4 anni del 5%, il 5° del 4,40%, il 6° del 4,50%, il 7° del 4,60%, l’8° del 4,70%, il 9° del 4,80% e il 10° del 4,90%.

C’è poi tra i migliori conti deposito quello di Bper banca che offre un tasso di interesse del 4,25% lordo sulla nuova raccolta ma solo se in contemporanea si sottoscrive un ammontare uguale al 50% dell’importo vincolato in prodotti o servizi di investimento. Questa proposta sarà valida solo fino al 19 luglio. La cifra minima che si potrà accantonare sarà di 45 mila euro mentre la durata del vincolo di 350 giorni. La liquidazione degli interessi, infine, sarà posticipata al momento della scadenza del vincolo.

