Diversi utenti stanno segnalando in questi minuti un down parziale riguardante il sito ufficiale di Poste Italiane. Non riescono, infatti, a connettersi alla pagina dedicata ai buoni fruttiferi postali e ai libretti di risparmio. La sezione “Corrispondenza e spedizioni” funziona correttamente così come quella “Conti carte e finanziamenti“. Anche la sezione “Assicurazioni e previdenza” così come quella di “Energia e Telefono” funzionano.

Ma cosa sta succedendo? Si tratta una manutenzione del sito? In molti credono sia questo il problema. Ecco cosa sappiamo fino ad ora e consigli utili per difendersi dalle truffe.

I disservizi

Da qualche minuto non si riesce ad accedere da desktop e da mobile alla pagina relativa ai buoni fruttiferi postali e ai libretti di risparmio. Se si clicca su di essi dalla pagina ufficiale di Poste Italiane, sezione “risparmio e investimenti” compare un triangolo rosso con un punto esclamativo al centro e sotto la scritta “la connessione non è privata”.

Il messaggio prosegue con “gli utenti malintenzionati potrebbero carpire le tue informazioni da buoni libretti.poste.it. Ad esempio password, messaggi o carte di credito”.

In merito a tale problema, da Poste Italiane non è arrivata ancora alcuna comunicazione. Potrebbe trattarsi di manutenzione ma, ripetiamo ancora, non si capisce qual è il problema.

Buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio: pagina Poste Italiane in down, cosa sta succedendo?

Da Poste Italiane non è ancora arrivata alcuna notizia in merito al malfunzionamento della categoria “Risparmio e Investimenti”. Diversi utenti, infatti, segnalano di non riuscire a entrare nella pagina dedicata ai buoni fruttiferi postali e ai libretti di risparmio.

Intanto, ricordiamo che l’azienda ha creato una pagina ad hoc con tanti consigli per non cadere vittime di truffe.

Se si utilizzano canali internet o la app di Poste Italiane, quest’ultima consiglia di fare attenzione al phishing. Si tratta di una frode che avviene mediante l’invio di false e-mail che hanno il solo scopo di carpire i dati personali delle vittime. Il frodatore invia un messaggio di posta elettronica il cui mittente sembra proprio Poste di contenuto molto accattivante o perentorio che spinge l’ignara vittima a cliccare sul link presente nel testo. La conseguenza è che ci si ritrova su un sito uguale a quello di Poste ma che in realtà non lo è.

Il problema è che poi vengono richieste delle informazioni riservate come il nome utente, la password dell’internet banking o gli estremi della carta. La stessa truffa può avvenire anche mediante sms oppure tramite telefono. Cosa fare allora? Ovviamente non cliccare mai su link inviati tramite posta elettronica. Inoltre non si dovranno mai comunicare gli estremi della propria carta, né il numero Pan (identificativo della carta) e nemmeno la data di scadenza o il cvv di verifica della carta.

Nel caso in cui si fosse associato il conto o la Postepay allo smartphone, invece, non andranno mai comunicati i codici temporanei o personali. Si ricorda che Poste Italiane non chiederà mai i dati riservati delle carte di pagamento. Inoltre non invierà mai e-mail o sms con messaggi allarmanti su un possibile blocco del conto o su pagamenti non avvenuti. Bisognerà quindi controllare sempre il sito di Poste Italiane e digitare correttamente l’indirizzo internet nella batta degli indirizzi.

Riassumendo…

1. Diversi cittadini hanno segnalato un down parziale di Poste Italiane

2. Non riescono a entrare da web e da mobile nella pagina dedicata ai buoni fruttiferi postali e ai libretti di risparmio

3. Da Poste Italiane non è ancora arrivata alcuna risposta in merito. Intanto ecco consigli utili per ron rimanere vittime di truffe.

[email protected]