Il Btp Valore e i conti deposito sono tra le forme preferite di investimento del momento dai risparmiatori. Il primo, come tutti sapranno, ha registrato un ottimo riscontro sui mercati finanziari soprattutto grazie al suo importante tasso di interesse crescente fino al 4%. Piacciono, però, sempre di più anche i conti deposito in quanto i rendimenti negli ultimi mesi sono saliti molto fino ad arrivare al 4,75% annuo lordo.

Di certo con questi interessi non si diventa ricchi e non si contrasta nemmeno l’inflazione (se non in parte). Si ha però la possibilità che il denaro che si tiene fermo sul conto corrente non si eroda nel tempo (anche per colpa dell’eventuale canone mensile e dell’imposta di bollo).

Detto ciò, quanto rendono 20 mila euro con tali strumenti di investimento/risparmio?

L’analisi

L’Osservatorio di Sostariffe e ConfrontaConti ha analizzato quali opportunità ci sono di investimento per chi vuole accantonare 20 mila euro. Dall’analisi si evince che con il Btp Valore c’è la possibilità di ottenere un guadagno netto di circa 2625 euro (quindi al termine del quarto anno) considerando però anche il premio di fedeltà garantito.

Quest’ultimo è uguale allo 0,5% del capitale investito e viene erogato solo se l’investimento si porta fino alla fine. Per quanto riguarda il tasso di interesse, esso è del 3,25% (lordo) per il primo e il secondo anno. È invece del 4% lordo per il terzo e quarto anno. Riguardo a ciò che si percepisce, la somma è dilazionata in cedole semestrali mentre il premio è erogato solo alla fine dei quattro anni.

Dato che tale titolo di Stato non è più disponibile, i risparmiatori/investitori cercano nuove opportunità come i conti deposito.

Btp Valore e conti deposito a confronto: quanto guadagno se investo 20 mila euro?

Emerge, dall’analisi dell’Osservatorio, che investendo 20 mila euro nel Btp Valore, si guadagneranno 2625 euro compreso il premio di fedeltà. Se si optasse, invece, per conti deposito a 48 mesi, il guadagno netto sarebbe di 1961 euro circa se si considera la media delle opzioni proposte sul mercato. Tale cifra consta anche dell’imposta di bollo e della ritenuta fiscale.

Se si limita l’analisi ai migliori 3 conti deposito del mese di giugno 2023, il guadagno netto cresce di molto. Arriva, infatti, a 2559 euro comprese, anche in questo caso, la ritenuta fiscale e l’imposta di bollo. L’importo, quindi, si avvicina molto a quello del Btp Valore secondo l’analisi congiunta dei due comparatori leader sul mercato. La buona notizia, poi, è che se si prolunga l’investimento, cresce il guadagno netto che arriva fino a 3275 euro. Se invece, si preferisce un accantonamento di durata breve (dodici mesi) perché il denaro serve per altri fini, ci si deve accontentare invece di 533 euro netti.

Ricapitolando, se si investono 20 mila euro nel Btp Valore, il guadagno netto è di 2625 euro. Nel caso si investa la stessa cifra nel deposito a 12 mesi si guadagnano 533 euro, in quello a 48 mesi si percepiscono 2559 euro netti mentre in quello a 60 mesi il guadagno netto percepito è di 3275 euro. Questo significa che i piccoli risparmiatori possono scegliere i conti deposito sfruttando al meglio la crescita del tasso lordo medio che arriva anche al 4,75% nel caso di Illimity Bank.

Riassumendo…

1. Il Btp Valore ha registrato un ottimo riscontro sui mercati finanziari

2. Ci sono diversi conti deposito che sfidano questo titolo di Stato

3. Se si investono 20 mila euro, con il Btp Valore si percepisce un guadagno netto di 2625 euro

4. Con un conto deposito a 60 mesi, invece, di 3275 euro mentre a 48 mesi di 2559 euro.

