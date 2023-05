Avete bisogno di effettuare pagamenti urgenti, dovete inviare denaro in modo veloce a un parente o a un amico? La migliore soluzione da scegliere sono i bonifici istantanei grazie ai quali si possono trasferire soldi da un conto a un altro velocemente, in pochi minuti o addirittura secondi.

Come tutti sapranno quelli effettuati all’interno dell’Unione Europea sono considerati come bonifici nazionali per cui non c’è differenza di prezzo se si fanno verso la Spagna o entro i confini dell’Italia. C’è una grande novità che potrebbe essere introdotta dall’Unione Europea in merito a tali pagamenti, vediamo qual è.

Come funzionano

I bonifici istantanei sono un servizio grazie al quale è possibile trasferire soldi da un conto a un altro in modo molto veloce. Nel caso in cui la propria banca offrisse tale tipologia di pagamento come opzione predefinita, però, potrebbe addebitare una tassa per la fruizione del servizio per cui si dovrebbero sempre consultare le condizioni/termini del proprio Istituto di Credito in merito all’utilizzo dei bonifici istantanei.

Ma perché al giorno d’oggi sono diventati un’opzione di pagamento così importante? In primo luogo per le urgenze. Se ad esempio si ha la necessità di pagare una fattura scaduta in tempo reale o effettuare un pagamento immediato, tale tipologia di bonifico risulta la scelta ideale.

È l’opzione migliore anche se ci si ritrova una situazione di emergenza e si deve inviare denaro velocemente a un parente o a un amico. Tali bonifici, inoltre, possono risultare un’opzione comoda nel caso si vogliano effettuare degli acquisti in modalità online senza utilizzare, per motivi di sicurezza, la propria carta di credito.

Il punto di forza principale, come spiegato, è la velocità. Rispetto a quelli tradizionali, infatti, arrivano al destinatario al massimo dopo qualche minuto a differenza di quelli tradizionali che potrebbero richiedere anche più giorni per l’elaborazione.

Bonifici istantanei gratis come opzione predefinita

C’è una novità in merito ai bonifici istantanei. La Commissione Europea vorrebbe farli diventare un’opzione predefinita e non è finita. Al momento per tali strumenti di pagamento, grazie ai quali il denaro arriva al destinatario in tempo reale e quindi dopo pochi secondi, si paga quasi sempre una commissione.

Dall’ultimo report de Ilsalvagente si evince che con Intesa Sanpaolo si paga ad esempio 1,60 euro (che è la spesa minore garantita da un Istituto di Credito). Banca Sella chiede invece 2,30 euro mentre Unicredit 2,50 euro. Al momento, quindi, è meglio pensarci su prima di optare per i bonifici istantanei se non si hanno grandi urgenze.

Nel prossimo futuro, invece, tutto potrebbe cambiare in quanto la Commissione Europea vorrebbe renderli gratuiti. Per l’esperta finanziaria del Cep, Anastasia Kotovskaia, si tratterebbe però di un intervento “troppo radicale nel libero mercato”.

Per la ricercatrice, infatti, non ci sarebbero delle ragioni sufficienti per tale cambiamento. Inoltre nel caso ci fosse il via libera, ha spiegato che i termini di attuazione proposti ovvero di 6 e 12 mesi sarebbero irrealistici. Secondo la ricercatrice, infatti, il mercato europeo dei pagamenti, si dovrebbe sviluppare in libera concorrenza “rispettando il principio dell’economia di mercato”.

Se la Ue dovesse decidere per i bonifici istantanei gratis per i cittadini di tutta l’Unione, si tratterebbe di una notizia ottima in quanto si potrebbe risparmiare finalmente un po’ di denaro per un’operazione. Se ciò non dovesse accadere, però, la speranza è che possa essere fissato un tetto massimo uguale in tutti gli stati membri quando si svolge tale operazione.

[email protected]