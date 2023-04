Bollette della luce troppo alte? Arriva il generatore di corrente portatile per risparmiare sui consumi

Bollette di luce troppo alte? Ecco che arriva in aiuto di chi desidera risparmiare Jachery Explorer 3000 Pro. Si tratta di una generatore di corrente portatile grazie al quale è possibile ottimizzare i consumi e la spesa dell’energia domestica.

Visti tutti gli ultimi rincari dell’ultimo periodo e quelli annunciati dal presidente dell’Arera, questo aggeggio potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione. Peccato, però, che costi così tanto. Ma come diceva Piero Angela “per affrontare seriamente la crisi energetica sembra ormai inevitabile ricorrere massicciamente alla fonte più abbondante di energia che esista. Quella meno inquinante, meno costosa, più disponibile immediatamente: cioè il risparmio di energia”. La spesa iniziale di tale articolo, infatti, si ammortizzerà nel corso tempo. Poi, davvero, il risparmio sarà più che evidente. Ma vediamo come funziona tale generatore.

Come funziona il generatore di corrente portatile

Finalmente le bollette della luce potranno essere meno pesanti grazie al generatore di corrente portatile annunciato al Consumer Electronic Show di Las Vegas di gennaio. Fa il suo debutto, infatti, anche nel nostro paese e il punto di forza è che sarà in grado di alimentare anche l’abitazione. Tale dispositivo consta di 3000 watt di potenza e a esso si possono collegare anche più accessori o elettrodomestici.

In più per ricaricarlo lo si può collegare anche ai pannelli solari in modo tale da ridurre ancora di più la bolletta della luce.

Ma com’è fatto quest’aggeggio che sembra provenire da un altro pianeta? Ebbene, al suo interno ci sono delle batterie agli ioni di litio grazie alle quali si può combinare la durata e la portabilità. Grazie alla modalità stand-by, poi, con questo dispositivo si perde solo il 10% di carica in un anno se il generatore di corrente non viene utilizzato per parecchio tempo.

Quest’articolo consta, infine, di un alimentatore smart che si può gestire da un’apposita app per iOS e Android. Grazie a quest’ultima si può controllare lo stato della “power station”, della ricarica “eventuale” e della batteria residua.

Quali sono gli altri pregi?

Tra gli altri pregi di questo generatore di corrente c’è la possibilità di controllare l’abilitazione o la disattivazione di alcune prese di corrente in modo tale da risparmiare sulle bollette della luce e usare solo determinate prese. Ma come? Mediante Bluetooth e Wi-fi con i quali il 3000 Pro può comunicare.

Di generatori di corrente portatili come il Jackery Explorer ce ne sono, però, di tanti tipi. Il punto di forza di quelli più recenti è che si potranno ricaricare anche in modo sostenibile. In che modo? Esattamente con l’aggiunta di pannelli solari del marchio con tagli che vanno da 80 fino a 200 watt.

Come spiegato, all’inizio, il prezzo non è per tutti. Si aggira, infatti, intorno ai 3000 euro. Utilizzandolo regolarmente, però, si potranno ammortizzare queste spese nel corso del tempo e iniziare finalmente ad avere notevoli risparmi.

[email protected]