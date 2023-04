Bollette luce e gas: c’è una app che trova gli errori nella fatturazione e regala un buono Amazon di 20 euro

Bollette di luce e gas pazze? Ora c’è una nuova app sul mercato che aiuta a trovare eventuali errori di fatturazione o addebiti di voci non richieste.

Capita spesso, infatti, che alcune fatture presentino delle imprecisioni come un importo da pagare diverso da quello dovuto o la richiesta di pagamento di una bolletta già saldata. Sono capitati anche casi di doppia fatturazione ovvero dell’addebito di due bollette per lo stesso periodo o che siano stati addebitati servizi non richiesti.

Ora con l’app Billoo si potrà dire basta e risparmiare per davvero sui costi dell’energia.

Cosa fa Billoo?

L’applicazione Billoo, che trova errori nella fatturazione delle bollette di luce e gas, è nata nel 2021 e da allora ha già ottenuto 10 mila download. Questo dato, però, è destinato ad aumentare in quanto per molti italiani sta diventando un vero e proprio consulente energetico.

Giovanni Baroni, presidente e fondatore di Billoo, ha spiegato di essere molto orgoglioso della sua creatura in quanto essa cerca di offrire il massimo aiuto a famiglie e aziende.

Il punto di forza di questa app, poi, è la gratuità. Significa che è possibile ricevere una valutazione senza pagare nulla. In più essa propone anche offerte che fanno davvero risparmiare.

Ma qual è il funzionamento?

Basta scaricare l’applicazione Billoo dall’Apple Store o da Play Store e registrarsi. Lo step successivo è quello di caricare il pdf della bolletta, ci vorrà poco, basterà infatti un click. Sarà poi Billoo a controllare una per una tutte le voci assicurandosi che non vi siano errori. Quest’ultima operazione verrà eseguita mediante un calcolo preciso e poi verrà rilasciata una vera e propria pagella.

Quindi, se si sta pagando troppo, arriverà un avviso.

Si potrà anche scegliere il piano Billoo Pass (a pagamento). Con esso si potranno richiedere rimborsi in caso di errori in bolletta e conoscere le promozioni esclusive che non sono presenti sul mercato.

La promo di primavera

È giunta con Billoo anche una promo di primavera grazie alla quale si potrà ricevere un buono Amazon del valore di 20 euro. Basterà dal 26 aprile al 3 maggio effettuare il cambio di fornitore (scegliendolo però dalla app) e il gioco sarà fatto. Il buono di 20 euro sarà per ogni singola utenza per cui se si decide di cambiare fornitore di luce e gas, il premio raddoppierà.

Ecco gli step da eseguire: scaricare l’app, caricare l’ultima bolletta, attendere la notifica che segnala l’esito del controllo, recarsi nella sezione “market” e scegliere il fornitore più conveniente.

[email protected]