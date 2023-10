C’è una buona notizia per quanto riguarda le bollette di luce e gas: il Mercato Tutelato dell’energia verrà prorogato quasi sicuramente. Non si sa ancora di quanto ma è probabile dai 6 ai 12 mesi. Questo è quanto ha deciso il Governo Meloni: la proroga, infatti, è stata inserita nel decreto sulla sicurezza energetica firmato da Pichetto Fratin, il ministro dell’Ambiente. Esso approderà in Consiglio dei Ministri tra qualche ora per cui in data odierna sapremo qualcosa in più. Il futuro è incerto, anche per colpa del conflitto tra Israele e Hamas per cui ad oggi sarebbe più che opportuno tenersi stretto il prezzo calmierato.

Al momento, ricordiamo, sono circa 9 milioni e mezzo i cittadini che si trovano in regime di Maggior Tutela e che non vorrebbero mai passare al Mercato Libero. Il passaggio a quest’ultimo, però, è inevitabile (prima o poi) ma ovviamente tutti si augurano che avvenga il più tardi è possibile.

C’è quasi al certezza

I 9 milioni e mezzo di italiani che si trovano ancora con un’offerta sulle bollette di luce e gas del Mercato Tutelato forse oggi potranno tirare un sospiro. Nel provvedimento sulla sicurezza energetica che verrà portato in data odierna in aula c’è anche la proroga del Mercato Tutelato. Quindi quest’ultimo non scomparirà il 10 gennaio 2024 per il gas e nemmeno ad aprile per la luce. Non si sa ancora di quanto sarà la proroga ma si crede dai 6 mesi a massimo 1 anno e quindi fino al 2025 e chissà se poi non arriverà un nuovo posticipo, come chiedono a gran voce le associazioni a difesa dei consumatori.

Fine mercato Tutelato e vulnerabili sono due delle voci contenute nella bozza del decreto che arriverà oggi nel CDM. La novità per questi ultimi è che potrebbe esserci l’attivazione di un nuovo servizio per la fornitura elettrica a prezzi calmierati.

Bollette luce e gas, buone notizie: Mercato Tutelato prorogato (quasi) di 6-12 mesi e novità vulnerabili

Esso riguarderebbe coloro che hanno un’età superiore ai 75 anni, gli abitanti delle isole minori, chi vive in un’abitazione di emergenza dopo una calamità e chi riceve il bonus. Tale servizio di vulnerabilità sarebbe sempre disciplinato dall’Arera e permetterebbe ai clienti vulnerabili di risparmiare.

La novità che potrebbe approdare oggi al Consiglio dei Ministri è il nuovo servizio di vulnerabilità per i clienti su indicati grazie al quale essi potrebbero pagare il costo dell’energia al medesimo prezzo di quello del mercato all’ingrosso.

Ovviamente chi fa parte di questa categoria ne è ben lieto ma si chiede come fare per attivarlo. Ebbene, nella bozza del decreto si legge che l’Acquirente Unico, secondo le modalità comunicate dall’Arera e stabilite sui criteri di mercato, avrà la funzione di approvvigionamento centralizzato della luce all’ingrosso. Fatto ciò le società cederanno l’elettricità alle persone vulnerabili che ovviamente pagheranno di meno.

Infine nelle bozza si parla anche delle imprese e di agevolazioni per quelle che consumano molta energia come quelle che lavorano il vetro o la ceramica. Per esse potrebbe esserci un grande sconto se autoprodurranno elettricità da fonti rinnovabili. Per capire quali sono le misure effettive, in ogni caso, non resta che attendere il Cdm di oggi.

Riassumendo…

1. Ottime notizie per le bollette di luce gas

2. Sembrerebbe quasi certa la proroga del Mercato Tutelato

3. Novità anche per i clienti vulnerabili che potrebbero pagare meno l’elettricità a prezzo di mercato.

