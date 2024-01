Nel 2024 cambierà tutto per quanto concerne le bollette luce e gas di circa 10 milioni di famiglie italiane. Il Mercato Tutelato, che offre tariffe e condizioni fissati dall’Autorità, cesserà di esistere e a tutti i clienti è consigliato di scegliere un fornitore nel Mercato Libero, dove le tariffe sono determinate liberamente dagli operatori e a partire dal meccanismo classico della concorrenza. Ma cosa significa questo cambiamento per i consumatori? Quali sono i vantaggi e i rischi del passaggio al Mercato Libero? Come orientarsi tra le diverse offerte disponibili? E quali sono le tutele previste per i clienti più vulnerabili? In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, fornendo informazioni utili e consigli pratici per affrontare al meglio una transizione energetica epocale.

Mercato Tutelato e Mercato Libero: quali sono le differenze?

Per Mercato Tutelato delle bollette luce e gas si intende quel regime tariffario in cui si trovano ancora circa 10 milioni di clienti domestici. Si tratta di coloro che non hanno mai cambiato fornitore o che sono tornati al servizio di tutela dopo una breve esperienza nel Mercato Libero. In questo mercato, che è già quasi finito per il gas e finirà a luglio 2024 per la corrente elettrica, i prezzi e le condizioni contrattuali sono stabiliti dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e sono uguali per tutti i clienti, indipendentemente dal fornitore scelto. Il Mercato Tutelato ha lo scopo di garantire un’offerta di energia a prezzi equi e trasparenti, che riflettano i costi effettivi di approvvigionamento e di erogazione del servizio. Nella maggior parte dei casi, si trattava della soluzione migliore per risparmiare.

Il Mercato Libero, invece, è quel regime tariffario in cui si trovano circa 20 milioni di clienti domestici di luce e gas, che hanno deciso in passato di abbandonare il servizio di tutela e di stipulare un contratto con un fornitore a propria scelta.

Chi non è passato al Mercato Libero per le bollette luce e gas non rischia nulla?

In questo mercato, i prezzi e le condizioni contrattuali sono determinati dai fornitori in base alla libera concorrenza e possono variare in funzione dell’offerta e della domanda. Il Mercato Libero offre agli utenti la possibilità di scegliere tra diverse proposte commerciali, confrontando le tariffe e i servizi aggiuntivi offerti dai vari operatori.

Bisogna innanzitutto sottolineare che il passaggio al Mercato Libero non è obbligatorio, ma soltanto consigliato. Sgombriamo il campo da ogni dubbio: gli utenti che non avranno scelto alcuna offerta ‘libera’ non vedranno alcuna interruzione propria fornitura. Si può stare dunque tranquilli da questo punto di vista. Gli utenti che, a partire da gennaio 2024 per il gas e da luglio 2024 per la luce, non avranno abbandonato il Mercato Tutelato verranno assegnati a un fornitore del Mercato Libero tramite un’asta pubblica. Questo significa, ed è opportuno evidenziarlo, che non potranno più beneficiare delle tariffe e delle condizioni fissate dall’ARERA, ma dovranno accettare quelle proposte dal fornitore assegnato.

Per quanto concerne le bollette del gas, il fornitore resterà il medesimo ma applicherà una tariffa particolare ‘Placet’, mentre per le bollette della luce invece saranno, come già visto, predisposte delle aste e il fornitore che se le aggiudicherà sarà quello che avrà proposto le tariffe più vantaggiose.

Come trovare offerte del Mercato Libero usando il Portale Offerte di ARERA?

Ma è opportuno oramai confrontarsi con la selva oscura e tenebrosa del Mercato Libero. Per orientarsi in un mondo estremamente complesso e articolato e trovare l’offerta più adatta alle proprie esigenze, consigliamo di consultare il Portale Offerte di ARERA, un sito web pubblico e gratuito che consente di confrontare le diverse offerte di energia elettrica e gas naturale presenti sul mercato.

Chi sono i vulnerabili e cosa cambia per loro con il passaggio al Mercato Libero?

Il Portale Offerte è uno strumento semplice e trasparente, che fornisce informazioni chiare e complete sulle caratteristiche e sui costi delle offerte, senza influenzare la scelta del consumatore come può avvenire invece con i comparatori ‘privati’. Per usare il Portale Offerte, basta seguire questi passaggi.1. Effettuare l’accesso al sito ilportaleofferte.it e scegliere se cercare offerte per le bollette luce o per le bollette gas o combinate.2. Inserire il proprio codice postale e le proprie abitudini di consumo, oppure il codice POD (Punto di Consegna) per la luce o il codice PDR (Punto di Riconsegna) per il gas, che si trovano sulla bolletta.3. Filtrare le offerte in base ai propri criteri di preferenza, come il prezzo, la durata del contratto, la tipologia di offerta, i servizi aggiuntivi, etc.4. Comparare le offerte visualizzate, consultando i dettagli e le schede informative.5. Scegliere l’offerta che si ritiene più conveniente e contattare il fornitore per attivarla.

I vulnerabili sono i clienti che, per motivi economici, di salute o di età, possono avere difficoltà ad accedere ai servizi energetici essenziali. Per questa categoria di clienti, l’ARERA ha previsto delle tutele specifiche, sulle bollette luce e gas.

1. Luce. A partire da luglio 2024, i clienti vulnerabili verranno trasferiti dal servizio di maggior tutela luce al Servizio di Tutela della Vulnerabilità. Quest’ultimo manterrà le condizioni economiche stabilite da ARERA, saranno di fatto gli unici che potranno godere ancora del regime di Mercato Tutelato. Vi saranno anche alcune migliorie, come ad esempio la possibilità di scegliere tra prezzo fisso o variabile, la fatturazione mensile, la domiciliazione bancaria gratuita. I clienti vulnerabili potranno comunque passare al Mercato Libero in qualsiasi momento, senza perdere i benefici a cui hanno diritto, come il bonus elettrico e il bonus sociale.

2. Gas. A partire da gennaio 2024, succederà la medesima cosa, i clienti vulnerabili verranno trasferiti dal servizio di maggior tutela gas al Servizio di Tutela della Vulnerabilità.

In conclusione…

Quest’ultimo manterrà le condizioni economiche stabilite da ARERA e i clienti vedranno le medesime migliorie di cui sopra. Anche in questo caso i clienti vulnerabili potranno passare al Mercato Libero in qualsiasi momento.

1. Il 10 gennaio 2024 si chiuderà il Mercato Tutelato per il gas, mentre a partire da luglio 2024 avverrà lo stesso per la luce

2. Chi non ha effettuato il passaggio al Mercato Libero per le bollette luce e gas non rischia nulla, ma vedrà assegnata per la corrente elettrica la propria utenza tramite asta, mentre per il gas naturale ci sarà il passaggio a un’offerta ‘Placet’ del proprio distributore. Si può stare tranquilli, dunque

3. Per facilitare la scelta nel Mercato Libero, è possibile utilizzare il Portale Offerte di ARERA, uno strumento gratuito e trasparente che consente di confrontare le diverse offerte disponibili

4. Per i clienti più vulnerabili, sono previste tutele specifiche, con alcune migliorie rispetto al servizio di tutela.