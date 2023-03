Bollette luce, cambiano le tariffe, si va verso il modello dell’acqua

L’alleggerimento previsto fino al 31 marzo per le bollette della luce sta per finire. Il Governo vara un nuovo sistema per regolamentarne le tariffe. Si pensa an costo relativo al consumo effettivo e a scaglioni, proprio come avviene per l’utenza dell’acqua. Per la prossima settimana è atteso il decreto legge.

Bollette luce, cambiano le tariffe

Gli italiani ormai ci stanno capendo poco e male, con le utenze pazze che stiamo vivendo da diversi mesi a questa parte. Mentre previsioni ci dicono che i costi caleranno, altre ci spaventano in merito a nuovi rincari. Non dimentichiamo, inoltre, la chiusura del servizio a maggior tutela che, dal 2024, cederà definitivamente il passo al mercato libero. Ciò detto, l’azzeramento degli oneri previsti dalla legge di bilancio sta per concludersi. Il 31 marzo è la data da fissare in calendario per un ritorno al caro energia. Come detto, si tratta non di aumenti relativi alla materia prima, ma semplicemente verranno inserite nuovamente in fattura gli oneri che in questa fase erano stati azzerati proprio per permettere agli italiani di far fronte alle spese.

Per fortuna (sperando sia davvero una fortuna per i consumatori), il Governo sta vagliando altre ipotesi come quella di procedere con bollette della luce a scaglioni, e soprattuto con consumi effettivi.

Secondo un’ipotesi, il Governo ha chiesto ad Arera, l’autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, di effettuare diverse simulazioni al fine di trovare la formula migliore per i consumatori. Si sta quindi pensando a un tariffa standard, alla quale verranno poi aggiunti ulteriori costi rimodulati su consumi effettivi e sul numero dei componenti in famiglia. In pratica, verrà stabilito un tetto di consumo, oltre i quale si paga di più. Il Governo sta inoltre pensando di incentivare i bassi consumi di energia con dei premi. Non dovrebbe inoltre subire stravolgimenti il bonus sociale, lo sconto riservati ai nuclei con ISEE inferiore a 15 mila euro.

Risparmiare è ancora possibile?

Con le novità in arrivo per le bollette luce, al momento è difficile fare calcoli e capire quali saranno poi effettivamente le cose messe in pratica dal Governo. Ad ogni buon conto, qualche piccolo suggerimento per risparmiare possiamo darlo. Cambiare fornitore per ottenere una nuova offerta è il primo dei consigli da mettere in pratica, qualora le fatture siano troppo salate per le vostre tasche. Anche cambiare illuminazione è molto importante e puntare sulle lampadine a LED vi permetterà un grande risparmio.

Occhio anche alla luce degli elettrodomestici. Lasciarli in stand-by con la luce rosse non è un consumo esagerato, ma durante tutto l’anno può farsi sentire in bolletta. Farsi aiutare dalla tecnologia è utile anche per risparmiare in bolletta. Usare un termostato, ad esempio, è particolarmente utile se usiamo un condizionatore. Infine, occhio al frigorifero. più bassa è la temperatura, più energia consuma. Naturalmente, i nuovi frigo con classe A+ sono decisamente più economici in termini energetici, ma tenerlo a temperature estremamente basse necessiterà di un consumo comunque maggiore.