Si avvicina l’inverno e iniziano nuovamente i rincari sulle bollette del gas: Arera ha comunicato un aumento del 2,3% per il mese di agosto. Si tratta di un incremento dovuto esclusivamente all’aumento della spesa per il gas naturale, spiega l’Autorità, mentre rimangono invariate tutte le altre voci in bolletta, come gli oneri generali e la tariffa per trasporto e misura. Il prezzo della materia prima sale a 33,21 euro a megawattora. I timori però riguardano soprattutto l’inverno: è iniziata la corsa agli accaparramenti e una legge di mercato molto semplice implica che quando cresce la domanda i prezzi dell’offerta crescono automaticamente.

Una spesa totale di 1.911 euro all’anno per le bollette gas e luce

Assoutenti ha effettuato un calcolo su quanto peseranno questi nuovi aumenti per le famiglie italiane. La stima è che nel periodo agosto 2023/luglio 2024, la spesa media per le bollette del gas sarà di circa 1.267 euro a nucleo familiare.

Se a questa cifra si aggiungono i 644 euro annui per la corrente elettrica, si arriva a 1.911 euro all’anno a famiglia.

Per comprendere l’entità della situazione, possiamo fare un parallelo con la situazione del 2020 (prima della guerra in Ucraina), e si scopre che i rincari sono stati del 50,2% che si traducono in un +424 euro di spesa in più annua. Assoutenti sottolinea come ciò che preoccupa di più è la situazione del mercato internazionale dell’energia: sono infatti probabili ulteriori e ben più consistenti impennate delle quotazioni. L’associazione chiede al governo di studiare azioni di contrasto per evitare una situazione drammatica.

Quello che possono fare gli italiani è imparare a risparmiare sull’utilizzazione del gas, ed è per questo che abbiamo deciso di fornire una guida completa su come ridurre i consumi senza rinunciare a nulla.

Bollette gas, aumenti agosto del 2,3%: stangata in arrivo in inverno, come risparmiare

Gli aumenti di agosto e le probabili batoste invernali devono spingere gli italiani a un uso più consapevole e intelligente della caldaia, soprattutto per quanto concerne i riscaldamenti. Per contenere le bollette del gas, occorre mette in campo una serie di buone pratiche.

1. La scelta dell’offerta in linea con i propri consumi. La prima regola è trovare la migliore offerta possibile sul territorio per risparmiare direttamente sulle bollette del gas, per questo può essere utile imparare a consultare il Portale Offerte di Arera.

2. Fonti alternative di riscaldamento. Per risparmiare sulle bollette del gas, potrebbe essere utile affiancare al riscaldamento standard a gas, altre modalità come il camino, le pompe di calore o il fotovoltaico. Per l’acquisto di questi ultimi sono possibili detrazioni al 65% (Ecobonus) o al 50% (bonus ristrutturazioni).

3. Caldaie a condensazione. Se si tratta di cambiare la caldaia, è meglio sceglierne una a condensazione: la tecnologia più avanzata permette un risparmio in bolletta.

4. Utilizzazione di valvole termostatiche. Arriviamo alla questione riscaldamento: l’installazione di valvole termostatiche permette di regolare o limitare il consumo dell’acqua calda nei caloriferi. Le stanze che non utilizziamo non devono essere necessariamente riscaldate.

5. La temperatura. Non è necessario che in casa sia estate anche d’inverno: con una temperatura di 19 °C si risparmia notevolmente e si evitano gli sbalzi termici con l’esterno. Aumentare di un solo grado la temperatura significa spendere il 5% in più sulle bollette del gas.

6. Manutenzione. Pulizia e manutenzione della caldaia, oltre a essere un obbligo di legge, permettono di risparmiare notevolmente, grazie a un dispositivo perfettamente efficiente. Importante è verificare anche l’efficienza dei radiatori: meglio funzionano, meno è il dispendio in bolletta. Prima di accenderli, è buona pratica farli spurgare, cioè eliminare l’aria presente nelle tubature.

7. Evitare gli sprechi di acqua calda. Per ridurre i costi del metano, non bisogna sottovalutare i consumi connessi al riscaldamento dell’acqua per uso sanitario.

In sintesi…

Contenere gli sprechi è possibile, ad esempio adottando i riduttori di flusso su tutti i rubinetti della casa e sui soffioni della doccia. Si tratta di un risparmio di circa il 25%.8. Risparmiare gas inAnche la cucina a gas rappresenta una fonte importante di consumo di metano. Ma come risparmiare? Si tratta di piccoli accorgimenti, come ad esempio utilizzare padelle su fornelli adeguati al loro diametro, e coperchi quando sono sulla fiamma in modo tale da sfruttare al meglio la potenza riscaldante.

1. Gli aumenti delle bollette del gas per il mese di agosto sono del 2,3%. Si stima una spesa annua complessiva superiore del 50,2% rispetto al 2020, prima dello scoppio della guerra in Ucraina

2. I timori delle associazioni di consumatori è la possibile stangata in inverno, quando crescerà la domanda di gas per i riscaldamenti e l’offerta, secondo le leggi di mercato, molto probabilmente presenterà prezzi sempre più elevati

3. Per risparmiare sulle bollette del gas occorre mettere in campo una serie di buone pratiche

4. Dalla scelta dell’offerta a un uso intelligente dei riscaldamenti, dalla manutenzione ordinaria alla sostituzione di apparecchi poco efficienti, passando a buone pratiche di risparmio sull’acqua calda a uso sanitario e in cucina.

