Con l’arrivo dell’autunno, molte famiglie si trovano ad affrontare l’aumento delle bollette del gas, causato dal rincaro dei prezzi energetici. L’ultimo aggiornamento per le famiglie in regime di Tutela, infatti, non è stato positivo in quanto dovranno sostenere costi più alti rispetto a settembre.

Proprio per questo, ora più che mai, si cercano nuove strategie per risparmiare in bolletta e una di queste è sicuramente quella di preparare i termosifoni in vista della stagione fredda che si sta avvicinando.

Gli obiettivi fissati dal Governo sono stati raggiunti

Gli italiani lo scorso inverno sono stati molto parsimoniosi nell’uso del gas. Infatti, gli obiettivi fissati per ridurre la dipendenza dall’import russo sono stati superati e il risultato ottenuto dal nostro paese è tra i migliori in Europa.

L’Enea ha infatti comunicato che sono stati risparmiati tra agosto 2022 e marzo 2023 circa 10 miliardi di metri cubi di gas con un calo dei consumi del 18% rispetto agli anni antecedenti.

Ora che la stangata sulla bolletta del gas è stata servita, in quanto l’Arera ha comunicato l’ultimo aggiornamento delle tariffe per i clienti in Maggior Tutela, cresce il timore che i costi in bolletta possano crescere ancora di più.

In aiuto arriva Qundis, uno dei principali player del settore dei misuratori e dei sistemi per la contabilizzazione del calore, che ha fornito suggerimenti per risparmiare e preparare i termosifoni in vista della stagione invernale. Effettuare quest’ultima operazione è fondamentale infatti per garantire un sistema di riscaldamento efficiente. Sarà, in primis, necessario effettuare un check-up pre-riaccensione. Prima di quella definitiva, poi, il consiglio sarà quello di programmare un’attività di spurgo e di effettuare una nuova pulizia per rimuovere tutto quello che potrebbe essersi depositato sui termosifoni durante la stagione estiva.

Bisognerà inoltre controllare anche che le valvole termostatiche funzionino correttamente.

Bollette gas alle stelle? Ecco come risparmiare in bolletta e preparare i termosifoni alla stagione autunnale

Per risparmiare sulle bollette del gas, un altro suggerimento sarà quello di liberare i radiatori da ogni impedimento e installare dei dispositivi di contabilizzazione. Inoltre sarebbe opportuno monitorare con costanza i propri consumi e non sottovalutare il riscaldamento passivo. Durante il giorno, infatti, come suggerisce Qundis, si dovrebbe lasciar entrare la luce del sole nelle stanze in quanto è una fonte gratuita di riscaldamento. Così facendo si ridurrà la necessità di accendere i riscaldamenti. Di notte, invece, si dovrebbe dormire sempre con le tapparelle abbassate in modo tale da migliorare l’isolamento termico delle finestre.

Bisognerebbe inoltre abbandonare le cattive abitudini legate allo spreco. Ma come? Valutando la possibilità di investire in soluzioni energeticamente efficienti. L’installazione di pannelli solari termici o l’adozione di apparecchiature a basso consumo energetico potrebbe contribuire significativamente a ridurre i costi a lungo termine.

Riassumendo…

1. Per risparmiare sulle bollette del gas, visti i costi alle stelle, bisognerà regolare la temperatura in modo intelligente (caloriferi) in base agli orari giornalieri, riducendo i consumi energetici

2. Bisognerà assicurarsi che i termosifoni siano in buone condizioni, purgando l’aria e risolvendo eventuali problemi per massimizzare l’efficienza

3. Anche investire nella manutenzione regolare della caldaia influirà a impattare meno in bolletta.

[email protected]