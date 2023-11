Black Friday e Cyber Monday 2023: l’arte del risparmio tra offerte strabilianti e sconti imbattibili

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Black Friday e il Cyber Monday si ergono come due giganti dello shopping, offrendo agli acquirenti l’opportunità di accaparrarsi prodotti a prezzi scontati. Ma perché proprio in queste date? E perché Amazon, Flappin e MediaWorld sono spesso i protagonisti delle ricerche degli shopper in cerca di affari irresistibili? Ebbene, la risposta è semplice: si trovano tante offerte e sconti da urlo.

Fino al 15 novembre, poi, si potrà approfittare anche di una super promozione di Ikea. Parliamo dello sconto fino al 50% su quaranta articoli per bambini fino a esaurimento scorte.

Si potrà approfittare di questa promozione anche per iniziare ad acquistare i regali del Natale che pian piano si sta avvicinando.

Il successo delle due date più amate per chi cerca sconti pazzeschi

Il Black Friday è nato in America ma si è diffuso a livello globale grazie alla sua popolarità. Si celebra il giorno successivo al Ringraziamento per cui in questo 2023 ci sarà il 24 novembre (venerdì) mentre il Cyber Monday si svolgerà il lunedì successivo, esattamente il 27 novembre. Entrambi hanno il comune obiettivo di offrire ai consumatori l’opportunità di risparmiare notevolmente sugli acquisti natalizi.

Tutti sono infatti consapevoli delle spese inevitabili durante tale festività per cui approfitteranno di queste giornate di sconti per anticipare i loro acquisti in vista del Natale. Occhio dunque ai negozi fisici e online che proporranno sconti significativi su una vasta gamma di prodotti.

Tra questi ci sarà Amazon che attirerà gli acquirenti con sconti impressionanti su prodotti di ogni genere. La vastità della gamma di articoli su tale piattaforma, che va dall’elettronica all’abbigliamento, rende tale piattaforma un’attrazione irresistibile per coloro che cercano risparmi su una varietà di articoli.

Anche MediaWorld, specializzato in elettronica e tecnologia, è un altro gigante che attira gli acquirenti durante il periodo di sconti.

Black Friday e Cyber Monday 2023: l’arte del risparmio tra offerte strabilianti e sconti imbattibili

Ha deciso di giocare in anticipo con una serie di offerte da cogliere al volo fino al 12 novembre che inaugureranno il periodo di sconti pre-natalizi del Black November. Ecco un esempio: la scopa elettrica Samsung JET85COMPLETE VS20C8524TB senza filo e senza sacco da 580 W costerà 369 euro invece di 499 euro grazie allo sconto del 26.05%.

La data da segnare in agenda per il Black Friday 2023 è, come già annunciato, il 24 novembre mentre quella del Cyber Monday il 27 del medesimo mese. Per tale occasione Flappin, la piattaforma che integra l’offerta globale dei viaggi con pacchetti di esperienze a sorpresa in Italia e in Europa, lancerà diversi sconti. Sulla pagina ufficiale della piattaforma si legge che i viaggi, le esperienze e le fughe che si acquisteranno durante il Black Friday, avranno una scadenza di due anni. Ecco tutti gli sconti in occasione del mese del venerdì nero dello shopping:

1. (Nov 13-19): 30 euro sui viaggi e 5 euro sulle fughe a sorpresa

2. (Nov 20-26): 10% off sui viaggi e il 7% su esperienze e fughe a sorpresa

3. Special Black Friday Offer (Nov 24): 15% su tutto il sito web

4. Week 5 (Nov 27-30): 10 euro sulle fughe a sorpresa, 30 euro sui viaggi e 5 euro su tutte le esperienze

5. Cyber Monday Offer (Nov 27): 15% sulla maggior parte del sito e 10 euro sulle fughe a sorpresa.

Chiudiamo con le offerte Ikea pre Black Friday per bambini con sconti fino al 50%. C’è, ad esempio, la tenda verde Dvargmas che costerà 9,95 euro invece di 15 euro grazie allo sconto del 34%. Segnaliamo inoltre la cassa bluetooth a forma di arachide/rosa “Vappeby” al prezzo di 39,95 euro invece di 45 euro grazie allo sconto dell’11%.

