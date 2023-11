Sicurezza e affidabilità. Ormai gli amanti dello shopping online lo sanno bene e anche per il Black Friday 2023 ormai alle porte sanno che devono affidarsi a siti seri e affidabili per i propri acquisti. Ma quali sono i migliori? Ecco alcune dritte per l’abbigliamento, grandi marchi che offrono il meglio del meglio e che promettono grandi sconti in occasione del venerdì nero in programma per il 24 novembre.

Shopping online, i migliori brand di abbigliamento

Ci siamo, il conto alla rovescia è ormai partito e alcuni siti hanno già lanciato una serie di offerte per anticipare il Black Friday 2023 di qualche giorno.

Ad esempio, il Black Friday di Sony è già iniziato, almeno per quanto riguarda i videogame lanciati dalle console della casa nipponica. Stavolta però vogliamo concentrarci invece sul settore dell’abbigliamento, e scoprire quali sono i brand che promettono grandi offerte e garantiscono la massima sicurezza per i nostro acquisti online. Priam di scoprirli, però, è bene fare una piccola premessa relativa proprio agli acquisti in generale da attuare durante questa offerta. Spesso, infatti, queste promozioni si rivelano essere un’arma a doppio taglio. Ci lanciamo su una piattaformaallo scopo di risparmiare, e invece ci facciamo catturare dallo sconto, finendo poi per acquistare anche prodotti che non ci servono realmente o che pensavamo non ci interessassero.

Per questo motivo, è buona norma fare una lista delle cose che realmente ci occorrono. Inoltre, non aspettare la data precisa degli sconti è un ottimo modo per iniziare ad avere un termine di paragone e capire se effettivamente poi il 24 novembre, giorno del Black Friday 2023, tali prodotti costeranno di meno. Salvarli nella wishlist è il sistema migliore per avere tutto sotto controllo. Sempre a proposito di risparmio, altri due parametri fondamentali sono quelli di stabilire un budget in anticipo, in modo poi da non sforare con gli acquisti.

Black Friday 2023, migliori siti di abbigliamento

Infine, prendiamo in considerazione anche i regali di Natale. Sfruttare le offerte di questo momento ci potrà consentire di risparmiare sui costi che poi inevitabilmente si alzeranno sotto le feste natalizie. Ciò detto, possiamo ora concentrarci su ciò che riguarda invece lorelativo all’abbigliamento, visto che i consigli sopra citati riguardano gli acquisti in generale.

Quando si parla di abbigliamento si devono considerare diversi aspetti. Senza dubbio il gusto estetico la fa da padrone, ossia le proprie spiccate preferenze da comparare anche con le mode del momento. È importante però considerare anche la qualità e la longevità dei capi. Un prodotto di buona qualità dovrebbe senza dubbio impiegare più tempo ad usurarsi. Inoltre, sempre riguardo al valore estetico del prodotto, affidarsi troppo alle mode del momento ci fa correre il rischio di acquistare un prodotto che poi tra qualche anno risulterà inusuale o addirittura obsoleto. Parlando di abbigliamento, però, uno degli elementi più importanti da prendere in considerazione è quello relativo alle politiche di reso operate dal sito. Si corre infatti spesso il rischio di acquistare in capo che poi, una volta indossato, non ci andrà bene.

I motivi possono essere molteplici: ci accorgiamo che non ci sentiamo a nostro agio a indossarlo, oppure la misura non è quella che avevamo capito. Avere quindi la possibilità di poterlo restituire o cambiare è fondamentale in questo caso specifico. Detto ciò, possiamo ora concentrarci finalmente su quelli che sono i migliori siti di abbigliamento per sfruttare il Black Friday 2023. Inutile citare Amazon, il quale rimane ancora oggi il sito e-commerce numero uno al mondo per qualsiasi tipo di prodotto. Dopo il colosso statunitense, i più quotati sono:

Zalando

ASOS

Zara

H&M

Uniqlo

Boohoo

AboutYou

Quest’ultimo, AboutYou, offre in particolare una vasta gamma di capi di tutte le marche, e si caratterizza per la personalizzazione degli acquisti.

OVS

Stefanel

Tommy Hilfiger

Nike

Falconeri

Bonprix

Prenatal

Chicco

Diesel

Mango

I punti chiave…

con l’arrivo del Black Friday 2023 tanti siti di abbigliamento aprono agli sconti;

oltre all’immancabile Amazon, i più consigliati sono ASOS, AboutYou, Zara e Zalando;

prima di tuffarsi nelle offerte, è bene stabilire un budget e fare una lista dei prodotti che realmente ci occorrono.

Gli utenti avranno quindi dei suggerimenti su cosa acquistare in base alle scelte registrate dalla piattaforma. Se invece optate per qualcosa di più minimalista, Uniplo potrebbe essere il sito che fa per voi. Per quanto riguarda invece gli sconti più consistenti, solitamente ASOS e Boohoo sono solitamente molto generosi in questo senso. Vediamo in conclusione altri sitiper i nostri acquisti online relativi all’abbigliamento: