Dalla Spagna arrivano succulente indiscrezioni sul Black Friday di Sony. In attesa di conferme per l’Italia, la lista di titoli per PS5 e PS4 si fa particolarmente interessante. Tanti giochi in offerta per questa edizione dell’evento dedicato agli sconti. Vediamo di quali titoli si tratta e anche quale particolare sconto è stato dedicato all’acquisto della console.

Tanti titoli in offerta

Il tempo del Black Friday è ormai arrivato e anche Sony sta preparando le grandi offerte per le sue console.

Horizon Forbidden West – €39.99 (invece di €59.99)

Horizon Forbidden West Complete Edition – €49.99 (invece di €69.99)

Gran Turismo 7 – €39.99 (invece di €79.99)

God of War Ragnarok – €49.99 (invece di €79.99)

The Last of Us Part 1 – €49.99 (invece di €79.99)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales – €29.99 (invece di €59.99)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition – €49.99 (invece di €79.99)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – €19.99 (invece di €49.99)

Ratchet & Clank: A Dimension Apart – €39.99 (invece di €79.99)

Returnal – €39.99 (invece di €79.99)

Destruction AllStars for €9.99 (invece di €19.99)

Ghost of Tsushima Directors Cut – €39.99 (invece di €79.99)

Death Stranding Directors Cut – €19.99 (invece di €49.99)

Demon’s Souls – €39.99 (invece di €79.99)

Sackboy: A Big Adventure – €29.99 (invece di €69.99)

Parliamo di PS4 e PS5. L’elenco ci arriva dal blog spagnolo della piattaforma, ma dovrebbe essere lo stesso anche per l’Italia. In attesa dell’annuncio ufficiale anche nel nostro paese, ricordiamo che la promozione è valida dal 14 al 27 novembre, 13 giorni di shopping agguerrito da dedicare al mercato dei videogame, un settore che merita la massima attenzione, visto che si è guadagnato una grossa fetta di mercato anche dalle nostre parti. Si vi state chiedendo infatti a quanto arriva oggi il fatturato dei videogiochi, in Italia siamo a 2,2 miliardi di euro . Ma torniamo finalmente a parlare di black friday Sony, vediamo tutti i titoli in offerta per ledella casa nipponica. Partiamo da PS5 con nuovo prezzo in offerta:

Ecco i titoli per PlayStation VR:

Iron Man VR – €9.99 (invece di €39.99)

Arizona Sunshine – €9.99 (invece di €29.99)

Astrobot – €9.99 (invece di €39.99)

Bravo Team – €9.99 (invece di €29.99)

Blood & Truth – €9.99 (invece di €39.99)

Everybody’s Golf – €9.99 (invece di €29.99)

Until Dawn: Rush of Blood – €9.99 (invece di €19.99)

Farpoint VR – €9.99 (invece di €19.99)

Firewall: Zero Hour VR – €9.99 (invece di €29.99)

Black Friday Sony, I giochi in offerta

Proseguiamo la nostra carrellata con altri titoli tutti da scoprire, stavolta concentrandosi sul Black Friday di Sony dedicato ai titoli per PS4, la console uscita nell’ormai lontano 2013, ben 10 anni fa, propio in data 13 novembre.

Horizon Forbidden West – €29.99 (invece di €49.99)

Gran Turismo 7 – €29.99 (invece di €69.99)

God of War Ragnarok – €39.99 (invece di €69.99)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales – €29.99 (invece di €59.99)

Ghost of Tsushima Directors Cut – €29.99 (invece di €69.99)

Sackboy: A great adventure – €29.99 (invece di €69.99)

Ghost of Tsushima – €9.99 (invece di €49.99)

Predator: Hunting Grounds – €19.99 (invece di €39.99)

Death Stranding – €9.99 (invece di €39.99)

Uncharted Collection HITS – €9.99 (invece di €19.99)

The Last of Us Remastered HITS – €9.99 (invece di €19.99)

Nioh 2 – €19.99 (invece di €39.99)

Dreams – €19.99 (invece di €39.99)

Days Gone – €19.99 (invece di €39.99)

MediEvil – €19.99 (invece di €29.99)

Concrete Genie – €19.99 (invece di €29.99)

Marvel’s Spider-Man – €29.99 (invece di €39.99)

Detroit: Become Human – €19.99 (invece di €39.99)

Shadow of the Colossus – €19.99 (invece di €39.99)

The Last Guardian – €19.99 (invece di €39.99)

Knack 2 – €19.99 (invece di €39.99)

Everybody’s Golf 7 – €19.99 (invece di €39.99)

WipeOut Omega Collection – €19.99 (invece di €39.99)

The Order: 1886 – €19.99 (invece di €39.99)

Quantic Dream Collection – €19.99 (invece di €39.99)

Bloodborne GOTY – €29.99 (invece di €14.99)

No Man’s Sky – €14.99 (invece di €29.99)

Helldivers – €14.99 (invece di €29.99)

Oggi infatti ricorre il suo decimo anniversario:

Infine, ricca carrellata di giochi in offerta per il black friday di Sony anche per la console PlayStation Hits:

God of War HITS – €9.99 (invece di €19.99)

Horizon Zero Dawn Complete Edition HITS – €9.99 (invece di €19.99)

Horizon Zero Dawn HITS – €9.99 (invece di €19.99)

GT Sport HITS – €9.99 (invece di €19.99)

Bloodborne HITS – €9.99 (invece di €19.99)

God of War 3 Remaster HITS – €9.99 (invece di €19.99)

Ratchet & Clank HITS – €9.99 (invece di €19.99)

Infamous Second Son HITS – €9.99 (invece di €19.99)

Killzone: Shadow Fall HITS – €9.99 (invece di €19.99)

Little Big Planet 3 HITS – €9.99 (invece di €19.99)

Nioh HITS – €9.99 (invece di €19.99)

Until Dawn HITS – €9.99 (invece di €19.99)

Ricordiamo infine che sono previsti 120 euro di sconto sull’acquisto di PS5 Standard.

I punti salienti…

dal 14 al 27 novembre vanno in scena le grandi offerte per le console targate Sony;

tanti sconti su tantissimi titoli sia per PS5 che per PS4;

inoltre ci sono 120 euro di sconto sull’acquisto di una PS5 Standard.

Insomma, il Black Friday di Sony quest’anno è davvero succulento.