Black Friday 2019 a Napoli: ecco tutti i negozi che parteciperanno

Il 29 novembre 2019 si celebrerà il Black Friday ma molti negozi online come Amazon ed Unieuro hanno deciso di anticipare tale evento con tutta una serie di offerte. Amazon ha lanciato ad esempio i Tesori Nascosti, offerte a prezzi ottimi su tanti prodotti terminata ieri mentre UniEuro lo sconto Iva al 22% terminato già lunedì. Ovviamente su entrambi i siti si troveranno anche oggi tantissime offerte su tanti prodotti. Detto ciò, ecco i negozi e le catene commerciali che parteciperanno al Black Friday 2019 a Napoli.

Il Black Friday 2019 a Napoli

A Napoli saranno molti i negozi che parteciperanno al Black Friday 2019. Per quanto riguarda la categoria abbigliamento, moda e calzature gli sconti ci saranno da Camomilla, Calzedonia, Accesorize, Adidas, Nike, Alcott, Harmont&Blaine, Jo, Liu, Yamamay, OVS, Zao e tanti altri.

Per quanto concerne la categoria profumi e cosmetici, gli sconti per il Black Friday 2019 ci saranno presso la Bottega Verde, le profumerie Douglas, Sephora e Kiko. Per quanto riguarda, invece, la categoria elettronica, presso UniEuro, Trony, Expert, Mediaworld ed Euronics. Inoltre si troveranno sconti anche alla Feltrinelli, da Nespresso, da Gamestop, Arcaplanet, Carrefour e tanti altri.

E ancora al centro commerciale Campania si troveranno negozi dal 10 fino al 50% in base al negozio che si sceglierà mentre da My Auchan ci saranno addirittura sconti fino al 70%.

