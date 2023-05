Bitpanda è l’Intelligenza Artificiale che ti suggerisce come investire i tuoi soldi

Investire i tuoi soldi diventa facile, usando Bitpanda. O, almeno, questa è la promessa. L’Intelligenza Artificiale è la grande protagonista del momento, tra news incoraggianti, semplificazioni alla vita quotidiana e preoccupazioni per un futuro “robotizzato”. C’è già chi vede il primo seme dell’arrivo di Skynet, con conseguenti Terminator che però, almeno per il momento, rischiano solo di mettere fine a diversi posti di lavoro. Prima di vedere tutto nero e immaginare scenari apocalittici, scopriamo uno degli utilizzi positivi (o presunti tali) dell’AI. Bitpanda ci permetterebbe di “parlare con i nostri soldi“. L’azienda, una delle prime società finanziarie a lanciare un’AI totalmente dedicata al settore degli investimenti su assert diversi, promette corretti suggerimenti di investimento dalla Borsa ai Bitcoin.

Un progetto nato in Austria nel 2014 su cui sono stati investiti ben 10 milioni di dollari. Cosa fa Bitpanda, in parole povere? Offre alla clientela degli strumenti al passo coi tempi che permettono di semplificare e democratizzare l’accesso ai gestori del patrimonio.

L’Ai che democratizza: gli strumenti di educazione finanziaria

A breve vedremo come.

Il concetto è stato spiegato più dettagliatamente da uno dei fondatori di Bitpanda:

“Tradizionalmente, i gestori dei patrimoni sono manager a disposizione solo delle persone molto ricche: le aiutano a fare scelte di investimento mirate, su misura, calibrate sul portafoglio, le abitudini, le preferenze e gli obiettivi delle persone. Ma è arrivata l’intelligenza artificiale, che a mio avviso è una rivoluzione più importante dell’automobile o dello smartphone. Per questo abbiamo deciso di investire in un sistema che aiuta gli investitori, a prescindere dall’entità del patrimonio, anche pochi euro, a fare scelte razionali, oculate e personalizzate”.

Quindi non è uno strumento dedicato a un’élite, ma è alla portata di chiunque possa investire anche i classici “due spicci”. La piattaforma sia mobile che desktop, Bitpanda.ai, mette a disposizione nuovi strumenti software con cui interagire con i propri dati finanziari:

“Questi strumenti software sono più semplici e intuitivi e possono essere usati ovunque: è finanza su misura del singolo cliente e non più viceversa. Come Apple e Amazon hanno avuto successo proponendo soluzioni molto convenienti e molto facili da usare, intuitive e immediate, così l’AI rivoluziona il modo con il quale si fanno gli investimenti e si cura il proprio patrimonio”.

Quindi Bitpanda funge da AI con lo scopo di garantire più trasparenza ed educazione finanziaria (che, purtroppo, non è materia scolastica ma dovrebbe esserlo). Come conferma un’altro dei fondatori:

“Si possono fare tutte le domande con linguaggio naturale nella propria lingua, anche quelle domande che uno non farebbe mai a un dirigente di banca e che invece consentono di alimentare la propria educazione finanziaria. E poi l’intelligenza artificiale non ha una sua agenda: consiglia le cose che reputa convenienti per il cliente e non per gli obiettivi di vendita del gestore finanziario”.

Come funziona Bitpanda, in pratica?

In generale, Bitpanda si propone come piattaforma per le criptovalute, gli etf e altre commodity e security e funziona tramite gestore patrimoniale personalizzato con le sembianze di un’applicazione Ai con cui chiacchierare. Sì, praticamente come ChatGPT, come una chat in stile botta e risposta. Niente di più pratico per sentirsi a proprio agio. La piattaforma, man mano che si espanderà, garantirà agli utilizzatori tanti nuovi strumenti al passo coi tempi per investire soldi. Mentre il mercato degli investimenti finanziari privati si rivoluziona, i fondatori dell’azienda sicuri che la loro proposta faccia la differenza:

“Riteniamo che i nostri prodotti basati sulle Ai saranno utili sia a chi è già che cliente che a nuovi clienti che non hanno pensato di fare investimenti perché non sono pratici e non sanno come muoversi.

Bitpanda è l’Intelligenza Artificiale che ti suggerisce come investire i tuoi soldi

Questo aiuterà anche a: è razionale avere ad esempio un pezzetto di un portafoglio di investimenti bilanciato con delle crtipto perché slegate dagli altri asset. Le Ai consentono non solo di guardare le proprie finanze con più chiarezza, ma letteralmente di parlarci e di trovare quel che serve, ricevendo consigli e opportunità. E questo, per la prima volta, viene fatto meglio che da un consulente per gli investimenti di un private banking e per qualsiasi quantità di denaro, anche piccolissima”.

Insomma, Bitpanda è l’AI dedicata a chi vuole investire i propri soldi e sa già come farlo, ma anche a chi non ha una vera conoscenza del settore e vuole iniziare in sicurezza. Si rivolge a chi vuole investire molto, ma anche a chi sceglie di farlo con pochi soldi. In pratica, rende democratico il mondo degli investimenti a tutto tondo con un’interfaccia semplice e alla portata di tutti.