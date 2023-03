Biglietti da visita da riciclare, ecco come usarli quando non servono più

Quante volte ci è capitato di ricever biglietti da visita e non sapevamo che farne? E che dire di quelli che ci ritroviamo in cassa e che ormai non ci servono più? La prima idea che ci viene alla mente è quella di buttarli via. Sbagliato, perché in questo articolo vedremo 5 modi per utilizzarli per un secondo uso.

Biglietti da visita, cosa si può fare?

Innanzitutto, possiamo dare l’ibero sfogo alla nostra creatività. Che ne direste di organizzare una piccola opera d’arte in miniatura? Se abbiamo a che fare con biglietti da visita ritraenti delle foto, allora potremmo utilizzarli per metterli in mostra come una vera e propria galleria fotografica. Basterà incorniciarli con gusto ed ecco che avremo uno spazio sulla parete da addobbare con fantastiche ed eleganti foto. Un altro consiglio molto facile per riciclare è quello di utilizzarli come segnalibro. I biglietti da visita in questo sono davvero perfetti. Quante volte infatti ci troviamo difronte al dilemma “come fare per segnare la pagina del libro che stiamo leggendo?”.

A volte siamo costretti a utilizzare sconvenienti fogli di giornale, o una penna. Il più delle volte finiamo per acquistare dei veri e propri segnalibri, cosa che però non è sempre gratis. Ci sono infatti anche segnalibri che costano un bel po’, magari perché rappresentano un oggetto da collezione. Se invece non avete queste esigenze e vi basta semplicemente ricordare la pagina senza rovinarla con un fastidioso segno a matita o piegarla sull’angolo, allora ecco che i biglietti da visita fanno proprio al caso vostro.

Altri usi consigliati

Passiamo al terzo consiglio per riciclare i nostri biglietti da visita. Che ne direste di utilizzarli come avvolgi auricolari? Basta fare un foro al centro del biglietto, poi girare il lato e praticare altri due fori equidistanti. A questo punto sarà necessario tagliare con le forbici lungo i lati corti del biglietto fino a raggiungere il centro. Infine, tagliando il resto del biglietto in forma trapezoidale avremo un’ottima custodia per i nostri auricolari. A tal proposito, se volete acquistare alcuni, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle offerte Amazon a riguardo. Un altro modo molto semplice, ma allo stesso tempo estremamente utile è quello di utilizzarli come sottobicchieri, così da avere la superficie del tavolo sempre protetta.

L’ultimo consiglio è invece rivolto agli aspiranti musicisti. Perché acquistare un plettro se non siete un professionista? Per strimpellare a casa risparmiando basta ritagliare il vostro biglietto da visita e trasformarlo in penna da chitarra. Unica avvertenza, ricordarsi di arrotondare leggermente la punta, per avere una pennata più morbida e precisa. Insomma, come abbiamo visto ci sono tanti modi per riutilizzare i vostri biglietti da visita, e scommettiamo che in casa ne troverete tanti altri in base alle vostre esigenze.