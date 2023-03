Biglietti treni: come cambiano e nuove regole da maggio, qual è il funzionamento della carta regalo?

Ciao ciao carta: da questo mese i biglietti dei treni cambiano, almeno quelli emessi da Trenord. Il ticket alla fine del viaggio, quindi, non si butterà più. Si tratta di una buona notizia, soprattutto per l’ambiente, per cui si spera venga adottata anche da altre aziende. In molte città dell’estero, infatti, funziona così già da anni.

Ma cosa cambierà esattamente? Ebbene, i biglietti diventeranno ricaricabili e grazie al nuovo supporto chip paper si potranno ricaricare tutte le volte che si vuole.

Da maggio, però, cambieranno anche le regole in quanto diventeranno a data fissa e con validità di 6 ore dalla convalida. E così il sistema ferroviario lombardo verrà rivoluzionato con biglietti dei treni completamente elettronici, digitali e paperless.

Le nuove regole da metà maggio

I biglietti dei treni con Trenord non avranno più supporto cartaceo e magnetico. Saranno sostituiti, infatti, progressivamente da quelli ricaricabili grazie a “chip on paper”.

Parliamo dei ticket di viaggio che si acquisteranno presso le biglietterie, nei punti vendita autorizzati e presso le macchinette self-service. La comodità è che quando si scenderà dal treno non si dovrà cestinare nulla. Anzi, si potrà ricaricare il proprio biglietto per effettuare un nuovo viaggio.

Cambierà però la modalità di utilizzo dei ticket. Come già avviene online, chi acquisterà un biglietto per una corsa semplice dovrà indicare la data in cui intende viaggiare nonché l’itinerario esatto. Tali biglietti, poi, si potranno utilizzare soltanto nel giorno e nell’itinerario indicato. Inoltre si dovranno convalidare prima della partenza e avranno durata di 6 ore dalla convalida.

Nel caso si cambi programma, per ogni biglietto si potrà modificare l’ora massimo tre volte.

Questo mediante il sito ufficiale di Trenitalia e l’applicazione Trenord entro le ore 23.59 del giorno precedente alla data del viaggio.

Nei prossimi mesi, infine, sono attese anche nuove biglietterie del tutto rinnovate con un’interfaccia semplice ed intuitiva. Esse suggeriranno all’utente l’opzione migliore per risparmiare e stare più comodi e inoltre consentiranno l’acquisto/ricarica di biglietti chip on paper e degli abbonamenti.

La carta regalo

Abbiamo spiegato come funzioneranno i nuovi biglietti dei treni per viaggiare con Trenord. Come funziona invece la carta regalo? In primis bisogna sapere che essa è disponibile nel formato da 50 e da 100 euro e permettere di viaggiare in tutta libertà in Lombardia. Essa non scade mai e la si può utilizzare quando si vuole scalando mano mano il credito per gli acquisti eseguiti sul sito Trenord.

Con essa, infine, si potranno acquistare titoli di viaggio come biglietti, carnet ma anche abbonamenti o idee viaggio di Trenord.

[email protected]