Biglietti mezzi pubblici, ecco come risparmiare con agevolazioni e consigli

Buone notizie per coloro che viaggiano molto con i trasporti cittadini. Il 2023 sarà l’anno del nuovo bonus trasporti, ma in attesa che il Governo Meloni lanci l’iniziativa, cosa possono fare gli italiani per risparmiare sul biglietto dei mezzi pubblici? Vediamo quali sono i trucchetti da attuare e alcune agevolazioni già esistenti.

Biglietti mezzi pubblici, consigli per risparmiare

Con il caro carburante che incombe, in realtà l’utilizzo dei trasporti cittadini può essere anche più conveniente. In realtà, infatti, uno dei consigli più frequenti per eliminare il costo delle nostro macchine, è proprio quello di utilizzare autobus e treni vari. Ciò però non vuol dire che i biglietti dei mezzi pubblici siano assolutamente privi di spese. Come fare quindi per abbassarne i costi, i quali a volte possono essere anche particolarmente impegnativi? Innanzitutto, per chi viaggia di frequente e utilizza sovente questo tipo di trasporti, sarà utile considerare l’idea di un abbonamento.

E importante a tal proposito valutare se ci conviene fare quello mensile o annuale. Se invece abbiamo una giornata particolarmente stressante in termini di spostamenti, ma si tratta di una tantum, allora la soluzione migliore sarebbe quella di acquistare un biglietto giornaliero.

In alcune città, ad esempio, è previsto l’acquisto del biglietto unico, titolo di viaggio che consente l’utilizzo di bus, metro, tram, treni e altri mezzi ancora. Insomma, per il nostro portafogli ci sono opzioni varie da poter considerare, ma naturalmente si tratta di scelte da personalizzare in base alle esigenze dei viaggiatore. Basterà quindi mettersi con calcolatrice alla mano e fare un po’ di conti. Quante volte durante il mese dovrete prendere i trasporti cittadini? Calcolate i prezzi del biglietto dei mezzi pubblici da utilizzare e sommateli per i giorni (andata e ritorno). A questo punto capire se vi conviene fare quello mensile o quello singolo, magari optando per il giornaliero, in modo da avere un unico titolo di viaggio da utilizzare per l’intera giornata.

Bonus e agevolazioni

Detto ciò, per fortuna ci sono anche bonus e agevolazioni che ci possono aiutare ad affrontare al meglio le spese. Per coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni è possibile attivare gratuitamente la Carta Giovani Nazionale. Si tratta di una card virtuale che si attiva direttamente dall’app IO e offre diversi vantaggi. A tal proposito ci sono notevoli sconti sui treni di Italo e Trenitalia, ma anche tutta una serie di scoutistiche da applicare sugli autobus, nonché su aerei e traghetti. Esiste inoltre un rimborso che si può applicare sugli abbonamenti dei mezzi pubblici. La detrazione fiscale è pari al 19% della spesa complessiva.

Al momento però si è ancora in attesa del nuovo bonus trasporti, quello che appunto offre la detrazione fiscale sull’abbonamento. Tale agevolazione è rivolta sia a studenti che lavoratori con reddito basso. Tale agevolazione dovrebbe essere lanciata a breve dal Governo Meloni e sarà applicata su bus, treni, metro, tram, filobus e altro ancora.