Biglietti cinema a 3.50 euro anche a settembre 2023: ecco dove, fino a quando ed elenco film

Sarà ancora possibile acquistare biglietti del cinema a 3.50 euro per quasi tutto il mese di settembre. Tornerà, infatti, la promozione “Cinema in festa” al posto di “Cinema Revolution” che terminerà sabato.

Ma perché andare al cinema? Non solo per cogliere l’ottima offerta (che è a tempo limitato) ma per staccare la spina (anche solo per qualche ora) lasciando da parte lo stress e le tensioni che si stanno accumulando nuovamente dopo la pausa estiva.

Scegliere di vedere una pellicola insieme a parenti o amici, poi, darà la possibilità di confrontarsi su di essa. Infine, andare al cinema, consentirà di staccare dai social per qualche ora e dalla routine quotidiana: in sala c’è solo il film per cui non ci si potrà distrarre.

Ma come funziona la nuova iniziativa, fino a quando durerà e quali film si potranno vedere?

Anche a settembre

Biglietti cinema a soli 3.50 euro anche a settembre. Cinema Revolution, come detto, infatti, terminerà il 16 di questo mese. Poi, però, ci sarà un’altra iniziativa da cogliere al volo che si chiama “Cinema in festa”.

Essa inizierà domenica 17 e terminerà giovedì 21 settembre. Tale promozione è promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello-Accademia del Cinema Italiano.

Cinema In Festa, per chi non lo sapesse, è un progetto lanciato nel 2022 che ad oggi ha portato nelle sale cinematografiche più di 2,3 milioni di spettatori.

Esso durerà fino al 2026 e ogni anno, per cinque giorni, dalla domenica al giovedì, a giugno e a settembre. In tale giornate i biglietti per andare al cinema costeranno sempre 3.50 euro.

Biglietti cinema a 3.50 euro anche a settembre 2023: ecco dove e fino a quando

Dal 17 al 21 settembre 2023 tra i film che si potranno visionare pagando di biglietto solo 3,50 euro c’è Tartarughe Ninja – Caos mutante, Manodopera, Doggy Style e Io Capitano.

Quest’ultimo è il vincitore del Leone d’Argento, premio per la migliore regia al Festival di Venezia mentre il protagonista della pellicola, Seydou Sarr, ha vinto il premio Marcello Mastroianni dedicato a un giovane attore.

Si potranno poi visionare i film: Conversazioni con altre donne, Oppenheimer, Patagonia, I Mercen4ri – Expendables, Gran Turismo, Il più bel secolo della mia vita e Una commedia pericolosa. Inoltre, The Equalizer 3, La bella estate, Felicità, The Nun2, Barbie, L’ordine del tempo, La Casa dei Fantasmi, Jeanne Du Barry – La Favorita del Re e Assassinio a Venezia.

Per scoprire quali sono le sale aderenti, basterà collegarsi alla pagina ufficiale di “Cinema in festa” e selezionare la regione. Ecco un esempio, a Roma parteciperanno all’iniziativa il cinema Adriano, l’Alhambra, l’Andromeda, l’Antares, l’Atlantic, il Barberini, il Broadway, il Caravaggio, il De Piccoli, il Don Bosco e il Doria.

Inoltre l’Eden, l’Eurcine, il Farnese, il Giulio Cesare, il Greenwich, l’Intrastevere, il Jolly, il Lux, il Madison Cinemas Roma, il Mignon, il Nuovo Sacher e il Nuovo Aquila. E ancora, il Nuovo Olimpia, l’Odeon, il Quattro Fontane, il Savoy, il Stardust Village, il Starplex, The Space – Moderno, il The Space – Parco De Medici, il Tibur, il Tiziano e il Trianon. Infine, l’Uci Cinemas Porta Di Roma, Uci Cinemas Roma Est e Uci Luxe Maximo.

