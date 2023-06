Biglietti cinema a 3.50 euro tutta l’estate: date, elenco film e sale aderenti

Tutti amano andare al cinema perché nelle sale si vive un’esperienza audiovisiva coinvolgente che è difficile riprodurre da casa. Stare seduti nella sala buia, in attesa che film inizi, crea poi un senso di connessione e di comunità. Se poi i biglietti costano solo 3.50 euro, grazie al contributo del Ministero della Cultura, il desiderio cresce ancora di più.

Chi dovrà trascorrere quasi tutta l’estate in città, potrà cogliere quest’opportunità per ripararsi dal caldo e risparmiare in bolletta. Il cinema offre infatti un ambiente climatizzato in cui potersi rilassare e godere del film senza dover sopportare il caldo intenso. Inoltre in estate vengono rilasciati molti film di intrattenimento che si adattano a tutte le preferenze e poi si ha più tempo libero (almeno gli studenti) da impegnare godendo di un momento intrattenimento di qualità.

Lista film

Si chiama Cinema Revolution, la nuova iniziativa del Ministero della Cultura, grazie alla quale i biglietti del cinema costeranno 3.50 euro.

Sulla pagina principale della manifestazione, c’è una lista di film fruibili. Si tratta di Peter Von Kant, Fast&Furious 10, Lynch/Oz, Van Dormael – Toto Le Hèros, Jonas Deichmann: il nostro limite siamo noi e La Sirenetta.

E ancora, Sanctuary, Dailand (il film che ritrae Salvador Dalì, una delle figura più iconiche del ventesimo secolo), Renfield, Rapito di Bellocchio e Campioni. Inoltre -Man: Across The Spider-Verse, Spoiler Alert, The Boogeyman, Blueback, Transformers: Il Risveglio, Blu e Flippy, Denti da squalo, Olga, Animal House, Prigione 77 e Essere o Avere.

La lista prosegue con Polite Society, The Flash, Afterwork, Materia fuori posto, Un matrimonio mostruoso e Houria. Seguono il nuovo film Disney/Pixar che si chiama Elemental, Emily, Fidanzato in affitto, I Cavalieri dello Zodiaco e Casablanca-Centenario.

In ordine di uscita, seguono dal 29 giugno Monte Verità, The Dark Nightmare, Silent Hall, A Thousand and One, La Folla Vita, Lo Sposo indeciso e 99 lune. Dal 5 luglio, invece, Insidious: Fear The Dark, Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli, Rodeo, Animali Selvatici, Piggy, Ponyo sulla scogliera e Rido perché ti amo. A partire dal 10 luglio sarà la volta di Profondo Rosso, L’uomo e la bellezza – Gian Paolo Barbieri, Mission: Impossible-Dead Reckoning Parte Uno e Kiki consegne a domicilio.

L’elenco prosegue con La stanza delle meraviglie, Double Soul, Il Signore degli anelli: La compagnia dell’anello, Le mie ragazze di carta, Il Signore degli Anelli – Le due torri, l’attesissimo film Barbie (20 luglio) e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re. In attesa del nuovo film di Myazaki, dal 27 luglio si potrà vedere Il Castello nel Cielo e ancora Rheingold e Hai mai avuto paura? Si prosegue con la programmazione dei film fino al 21 settembre con The Expandables ed Enea.

Biglietti cinema a 3.50 euro tutta l’estate: date, elenco film e sale aderenti

Da oggi 16 giugno fino al 16 settembre grazie all’iniziativa Cinema Revolution si potrà visionare uno dei film su indicati pagando i biglietti solo 3.50 euro. Sul sito ufficiale della manifestazione sarà possibile anche controllare la lista dei cinema aderenti inserendo il nome di quest’ultimo, l’indirizzo, la città, il Cap e la provincia.

Ecco un esempio, inserendo Roma. Sarà possibile recarsi al cinema teatro Don Bosco, al Cinevillage Monteverde, al Trianon, al Savoy, al Doria, all’Antares e al Cineland. Inoltre al Delle Province d’Essai, all’Uci Cinema Roma Est/Porta di Roma/Luxe Maximo, al Troisi, al Farnese e al Multisala Cynthianum. Ci si potyrà recare inoltre al Multisala Odeon/Jolly, all’Andromeda, al Barberini, all’Alhambra, al Greenwich, allo Stardust Village, allo Starplex Roma/Romano di Lombardia.

Inoltre al Mignon, all’Eurcine, Giulio Cesare, 4 Fontane, Nuovo Olimpia, Notti di Cinema a piazza Vittorio e all’Adriano.

Infine all’Atlantic, alla Multisala Tibur/Intrastevere/Lux, al Nuovo Sacher e all’Arena Nuovo Sacher. Dulcis in fundo al Tsc Roma Moderno e al Tsc Roma Parco De’Medici.

Questa indicata, è solo la lista dei cinema romani che aderiscono all’iniziativa. Collegandosi alla pagina ufficiale di Cinema Revolution, si potranno controllare quali sono tutte le sale aderenti città per città. Sarà un’occasione da non lasciarsi sfuggire in quanto si potrà vedere ogni film a metà prezzo. E come dice Quentin Tarantino “Il cinema è un’esperienza collettiva che unisce le persone”.

