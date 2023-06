Cinema a 3.50 euro a giugno: ecco quando, le sale aderenti e i film

Siete pronti ad andare al cinema a 3.50 euro? Ebbene, l’attesa è finita. Manca davvero poco, anzi pochissimo e poi potrete godere appieno dell’atmosfera che si respira in tale luogo pagando il biglietto a un prezzo davvero irrisorio.

Quest’iniziativa darà certamente un forte input a chi preferisce restare a casa perché ritiene più convenienti e accessibili le piattaforme digitali e di streaming. La differenza però è abissale: al cinema, infatti, i film si possono guardare sul grande schermo per cui le immagini sono più nitide e di alta qualità. In più, la differenza c’è anche nell’audio: molte sale sono infatti dotate di impianti audio surround che permettono di vivere il suono in modo immersivo. Tornando al cinema a 3.50 euro, quali sono le date di giugno e le sale aderenti?

Tutte le date e le pellicole

L’iniziativa per la quale si potrà godere della visione dei film a 3.50 euro si chiama “Cinema in Festa”. Essa è partita lo scorso anno dal 18 al 22 settembre. Quest’anno, invece, debutterà da domenica 11 a giovedì 15 giugno.

Si replicherà poi a settembre, esattamente dal 17 al 21. Si dovrà poi attendere il 2024, salvo revoche dell’ultima ora, in quanto le date confermate sono dal 9 al 13 giugno e dal 15 al 19 settembre (sempre dalla domenica al giovedì). L’elenco prosegue con le date del 2025 che saranno dall’8 al 12 giugno e dal 21 al 25 settembre. Infine nel 2026, le date saranno dal 14 al 18 giugno e dal 20 al 24 settembre.

I film che si potranno vedere sono: La Sirenetta, Fast X (Fast & Furious 10), Peter Von Kant, Denti da squalo, Due matrimoni alla volta e The Boogeyman. E ancora, Blueback, Dalìland, Olga, Transformers: Il Risveglio, The Flash, Spoiler Alert, Il Respiro della Foresta, C’è di nuovo la valigia sul letto e Campioni.

L’elenco prosegue con Spider-Man: Across The Spider-Verse, Toto Le Heros, Renfield, Prigione 77, Rapito, Polite Society – Operazione Matrimonio e Tutti i cani muoiono soli. Infine l’elenco termina con i seguenti film: Essere e avere, Sanctuary Blu e Floppy e Mindcage – Mente criminale.

Per cinque giorni si potrà andare al cinema pagando solo 3.50 euro per il biglietto, esattamente dall’11 al 15 giugno.

Collegandosi alla pagina dell’iniziativa si dovrà selezionare la regione di appartenenza. Se ad esempio, si inserirà Lazio: comparirà una schermata con le diverse province e città tra cui Roma.

Nella capitale le sale che parteciperanno all’iniziativa sono l’Adriano, l’Alhambra, l’Andromeda, l’Antares, il Barberini e il Broadway. Inoltre il Caravaggio, il De Piccoli, il Don Bosco, il Doria, l’Eden, l’Eurcine, il Farnese, il Giulio Cesare, il Greenwich, l’Intrastevere e il Jolly. Inoltre il Lux, il Madison Cinemas, il Mignon, il Nuovo Sacher, il Nuovo Aquila, il Nuovo Olimpia, l’Odeon, Parrocchia San Timoteo, il Quattro Fontane e il Savoy.

Infine lo Stardust Village, lo Starplex, il The Space – Moderno, il The Space – Parco De Medici, il Tibur, il Tiziano E Arena, Trianon, Uci Cinemas Porta Di Roma- Roma Est e Uci Luxe Maximo.

Si potrà consultare, in ogni caso, il sito del proprio cinema di fiducia per tutte le informazioni come se i biglietti saranno acquistabili online oppure soltanto presso il cinema stesso.

