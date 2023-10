Biglietti aerei low cost Natale 2023: offerte Ryanair, Wizzair e Ita Airways

Tutti sono alla ricerca di biglietti aerei low cost soprattutto per Natale e il motivo è sicuramente il portafoglio. Durante la stagione natalizia, infatti, spesso c’è un aumento della domanda di voli aerei e le tariffe possono diventare più elevate. La ricerca di biglietti aerei low cost consente quindi alle persone di risparmiare denaro durante un periodo in cui le spese possono aumentare a causa dei regali, delle cene e degli altri costi associati alle festività. Molte persone, poi, scelgono di viaggiare in tale periodo per visitare familiari e amici per cui trovare ticket a costi abbordabili può rendere più accessibile l’aumento dei viaggi durante questa stagione.

Detto ciò, ecco le principali offerte proposte dalle compagnie aeree Ryanair, Wizzair e Ita Airways.

Ryanair, le promozioni da cogliere al volo del momento

“Troppo presto, no affatto” è la promozione di Ryanair grazie alla quale si potranno acquistare biglietti aerei low cost per Natale. Per fruire dei prezzi in sconto,però, si dovrà prenotare entro il 31 ottobre e viaggiare dal 15 dicembre al 7 gennaio 2024. Occhio, però, alle regole sul bagaglio a mano che sono le stesse dell’estate 2023. La regola da tenere a mente è sempre la stessa (oramai da tempo): al prezzo più basso indicato, sarà possibile portare a bordo solo 1 piccolo accessorio delle dimensioni di 40x20x25 centimetri. Per portare un’altra borsa o il bagaglio da stiva, si dovrà scegliere infatti una tariffa più costosa.

Per quanto riguarda le offerte, si potrà volare da Trapani-Marsala verso Napoli a partire da 14,99 euro il 16 e il 18 dicembre. In alternativa si potrà volare da Milano Bergamo alla volta di Londra Stansted a partire da 15 euro il 20 dicembre mentre da Roma Ciampino si potrà raggiungere Tirana il 15 e il 16 dicembre a partire da 15 euro. Anche il 18, il 19, il 20 e il 21 dicembre il volo di andata in tariffa economica partirà dal medesimo prezzo appena indicato.

Oltre a biglietti aerei low cost Ryanair, si potranno cogliere al volo anche le offerte proposte da Wizzair e da Ita Airways. Con il primo vettore a dicembre si potrà raggiungere Iasi (Romania) a partire da 19,99 euro da Roma Ciampino il 6, il 9 o l’11. Da Milano Bergamo, invece, si potrà raggiungere Tirana (solo sola andata) a partire da 9,99 euro l’1, il 2, il 4, il 5, il 6, l’8, il 9, l’11, il 12, il 13, il 14, il 15, il 16, il 17, il 18, il 19 e il 31 dicembre.

Per il periodo un poco antecedente al Natale, invece, Ita Airways proporrà biglietti aerei low cost con sconto del 30%. Per fruire della promozione si dovranno però acquistare i ticket di viaggio entro la giornata di oggi in classe Economy, Superior o Business Class. Più nel dettaglio si potrà volare dal 6 novembre al 15 dicembre ma non in tariffa Light. Per quanto concerne i voli, infine, essi saranno per l’Italia e l’Europa e per fruire della promozione si dovrà utilizzare il codice promozionale “WOW30”.

Riassumendo…

1. Già ci sono diverse offerte di biglietti aerei low cost per Natale 2023

2. Esse sono proposte da Ryanair e da Wizzair

3. Ita Airways, invece, propone lo sconto del 30% per volare dal 6 novembre al 15 dicembre.

