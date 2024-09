A volte per risparmiare è importante cogliere l’occasione al volo. Carpe Diem, diceva il poeta latino Orazio, ma a quanto pare stavolta si è alquanto esagerato. Il caso singolare è accaduto in Sicilia, precisamente a Palermo, dove un distributore di carburante ha erogato a sua insaputa benzina gratis. Naturalmente, dopo che si è sparsa la voce i palermitani sono accorsi a frotte e ora il proprietario della pompa denuncia un ammanco record per la sua attività.

Distributore in tilt, i palermitani fanno scorta

Qualcosa è andato storto nel distributore IP di Via Pallavicino, a Palermo.

In pratica la pompa ha erogato benzina gratis e in poco tempo si è sparsa la voce. Durante la notte, infatti, in tantissimi si sono recati sul posto, anche con taniche da riempire per fare scorta e poter così risparmiare un bel po’ di soldi sul carburante. Il problema è che ora l’attività denuncia un ammanco di ben 3000 litri di benzina non pagata. Un fatto che può mettere in ginocchio tutta la gestione del distributore IP. Ovviamente, i furbetti che hanno approfittato del guasto potrebbero non passarla liscia. Il proprietario ha già sporto denuncia allae ora si cerca di risalire ai responsabili.

Si tratta infatti di un illecito, visto che in sostanza si sono approfittati del guasto per “rubare” il carburante per le proprie auto. Le telecamere di videosorveglianza hanno registrato gli avventori che sono arrivati nel cuore della notte per approfittarsi del guasto. Non dovrebbe essere quindi troppo difficile individuarli e far scattare le sanzioni. Il problema dei costi del carburante è qualcosa che spaventa tutti, e gli automobilisti palermitani devono aver pensato che questo colpo di fortuna fosse una sorta di manna dal cielo, ma purtroppo per loro non sarà così.

Benzina gratis, ma anche pericolosa

Come dicevamo, attualmente il costo del carburante sta diventando un problema particolarmente oneroso, e solo di recente si è registrato finalmente un calo dei prezzi, dopo tantissimi mesi di aumento costante.

La benzina gratis del distributore guasto però non è un caso così isolato. In questo caso, la Polizia indaga sui furbetti a scrocco, ma a Firenze è accaduto invece un caso diametralmente opposto. Anche in quella vicenda si parla di un guasto, probabilmente per un corto circuito della pompa, ma stavolta ai danni degli stessi automobilisti. Le pompe infatti risultavano invertite, e invece di benzina glifiorentini si sono ritrovati ad erogare gasolio, provocando quindi non pochi danni alla vettura.

Sono una quindicina gli automobilisti che hanno fatto partire una class action contro il distributore in questione e in questo caso sarà quindi la pompa di benzina a dover rispondere alla legge per il guasto che è stato riscontrato. Insomma, due casi analoghi, dove un possibile guasto sembra aver causato l’equivoco. Rimane comunque un punto importante da chiarire; mentre il distributore palermitano si chiede come farà a rientrare del danno iconico per i 3000 litri di carburante sottratto, molti altri distributori si chiedono invece che fine faranno quando ci saranno solo auto elettriche in circolazione.

