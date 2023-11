La decisione della BCE di non alzare i tassi durante l’ultima seduta potrebbe aprire le porte a nuove soluzioni per investire. Naturalmente nulla ci dà conferma del fatto che tale politica al rialzo ora interrotta potrà poi essere ripresa. Ma intanto che fare? Ecco alcuni consigli per sfruttare quella che al momento sembra essere comunque una pausa abbastanza duratura.

Tra Bot, Btp Futura, Cct e non solo

Oltre a Bot, Btp Futura, Cct ci sono anche le obbligazioni francesi e tedesche della Bei.

La scelta è vasta ed è possibile quindi mettere in portafoglio emittenti sostanzialmente anche più affidabili di quelle offerte dall’Italia. In cosa investire dunque per sfruttare la pausa della Banca Centrale Europea sui tassi di rialzo? Gli analisti del resto lo avevano detto, prevedendo che la BCE avrebbe evitato un nuovo rialzo del tasso di riferimento. Questo perché anche altre Banche Centrali avevano optato per una scelta simile, preferendo un approccio meno aggressivo. Ciò però non significa che tale scenario sia uguale per tutti e che quindi per gli investitori non è più possibile scommettere sull’incremento del costo dei. Del resto, i consumi e il prodotto interno lordo dei paesi oltre l’Atlantico continuano ad aumentare.

Se da un lato il potere d’acquisto delle famiglie continua a diminuire, dall’altro si registra un netto rialzo del costo del finanziamento pubblico e degli investimenti delle imprese. Questi due aspetti rappresentano in buona sostanza i punti di riferimento nevralgici dell’economia moderna. Se i risparmiatori si trovano oggi a dover combattere contro il carovita, allo stesso tempo gli investitori provano a diversificare, cercando di sfruttare quelle che sono le armi a proprio vantaggio, ossia le differenze finanziarie che stanno caratterizzando la storia dei vari paesi in questo preciso momento. E così, mentre c’è chi fa la spesa all’estero per risparmiare, c’è anche chi investe nelle obbligazioni tedesche della Bei poiché considerate più solide rispetto a quelle nostrane.

BCE ferma rialzo, le alternative per investire

Benché le differenze finanziarie sopra citate dovrebbero col tempo diminuire, è interessante notare che lo stop della BCE verso verso i tassi accende l’attenzione verso le alternative. Particolarmente interessante in questo senso osservare come il rendimento dei Bot abbia acquistato grande valore nella tabella stilata dagli analisti finanziari. Se lo confrontiamo con altre tipologie di strumenti finanziari che hanno una scadenza non troppo lunga, ci accorgiamo infatti che il suo valore di rendimento è decisamente alto. Gli investirei possono inoltre contare anche su emittenti concorrenti, le quali palesano anch’esse una redditività tutt’altro che trascurabile. E se consideriamo che in questi casi le scadenze sono anche maggiori di quelle offerte dai Bot, allora tali investitori potrebbero trarne un ulteriore vantaggio, visto che godranno di un maggiore ritorno in termini percentuali.

Tutt’altro che disprezzabili, benché ultimi in tabella, anche i Btp Futura, i quali possono godere di quotazioni diminuite e, per questo motivo, particolarmente fruttuosi per coloro che ci vogliono puntare. Un discorso sostanzialmente simile da poter sostenere anche per i Cct, i titoli a cedola variabile proposti dal Tesoro Italiano ai risparmiatori, sia nazionali che esteri. Se Bot e Btp Futura sono le due opzioni che garantiscono una percentuale di circa il 40% della liquidità disponibile, nono sono affatto da sottovalutare anche di emissioni di Bei, Germania, Spagna e Francia, con una quota che si attesterebbe intorno al 30%.

I punti chiave…