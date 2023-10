La ricerca delle banche più solide in Italia, come in qualsiasi altro paese, è motivata dalla necessità di garantire la sicurezza e la stabilità dei propri fondi. Questo è quindi il principale motivo per cui si è alla costante ricerca di quelle migliori. In aiuto di chi ha questa necessità, dopo 1 anno dall’ultima, arriva la nuova classifica di Altroconsumo che ha rivalutato lo stato di salute degli istituti di credito nostrani per capire quali siano i più solidi.

Per molti è importante tale aspetto in quanto la solvibilità di una banca è essenziale per garantire che i depositi dei clienti siano al sicuro, soprattutto in situazione di crisi economica.

Il punteggio

Rispetto alla rilevazione di Altroconsumo su quali sono le banche più sicure 2021, dal nuovo report si evince che i risultati di tutte sono migliorati. Il numero di istituti di credito che hanno ottenuto il massimo giudizio di affidabilità è cresciuto, poi, anche rispetto al 2022. Se in quest’ultimo anno quelle che avevano ottenuto una valutazione a cinque stelle erano il 36% delle analizzate, nel 2023 la percentuale è arrivata fino al 40%. Si parla, quindi, di 90 su 240 esaminate.

Per quanto riguarda il punteggio, per ricevere le cinque stelle (punteggio massimo) si devono totalizzare almeno 250 punti. Il Tex Ratio, invece, dovrà essere più basso di 1 come suggerisce anche il Corriere della Sera. Con quest’ultimo termine, per chi non lo sapesse, si indica l’indice che misura la solidità di un istituto di credito.

Banche più solide d’Italia 2023: ecco la nuova classifica di Altroconsumo

Quali sono allora le banche più solide secondo l’ultima indagine di Altroconsumo? Ebbene, sul podio ci sono la Arborea Bcc che ha ottenuto il punteggio di 617,26 seguita da quella della Valsassina Credito Cooperativo e Bcc G. Torniolo di San Cataldo.

Come spiega anche il Corriere, tra le banche che hanno ottenuto punteggi a cinque stelle, molte sono quelle di credito cooperativo da Nord a Sud.

Tra queste, vengono segnalate la banca Alpi Marittime Credito cooperativo di Carrù nonché la Bcc San Marzano di San Giuseppe.

Dall’analisi dell’associazione a difesa dei consumatori si evince, comunque, che la maggior parte degli istituti di credito ha ottenuto tre stelle. Ci sono, ad esempio, tra le migliori la Emil banca credito cooperativo, la IBL banca, la Solution bank e la Mediocredito centrale. Hanno ottenuto poi il medesimo punteggio (sempre di 3 stelle) anche il gruppo Intesa Sanpaolo che ha ottenuto 189,8 punti, il gruppo Mediobanca (198,9), la banca Sella e la Credem (198,10 punti).

Due stelle, invece, secondo il report, le hanno ottenute, ad esempio, la Cassa di Risparmio di orvieto mentre 1 sola la CA Auto Bank Spa. In merito a questi due ultimi casi, l’associazione ha spiegato che non si tratta di banche in crisi in quanto gli indicatori patrimoniali sono sopra ai minimi di legge. Significa, però, che la situazione va monitorata.

