Banca Mediolanum si fa per tre e lancia un tasso del 5%

La banca Mediolanum nel corso degli anni ha ricevuto importanti riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale per l’innovazione, le performance finanziarie e per la qualità dei suoi servizi. Ad esempio nel 2021 è stata eletta “banca dell’anno” durante i Global Brands Magazine Awards e “miglior banca privata in Italia” durante i Global Banking&Finance Awards.

Ora arrivano delle ulteriori novità annunciate durante la convention annuale di Torino: si tratta di tre nuovi fondi e un tasso del 5%. Esse sono state comunicate direttamente da Ennio Doris alla presenza di 5 mila persone dopo quattro anni dalla pandemia.

Ma vediamo in che consistono esattamente queste novità.

Arriva la partnership con Mooney

Oltre ai tre nuovi fondi e al tasso al 5%, Banca Mediolanum ha annunciato che dal 25 maggio verrà lanciato il Selfie Pay Time. Si tratta di un servizio grazie al quale si avrà la possibilità di rateizzare uno o più movimenti in conto corrente dalla app mobile.

Ciò per importi a partire da 100 euro fino a massimo 2500 euro. Il cliente potrà così costruire uno o più piani a rate in base alle proprie esigenze.

Inoltre, grazie alla partnership con la fintech Mooney dall’11 luglio, si potranno effettuare prelievi e versamenti sulla rete Mooney che conta più di 45 mila esercizi ubicati in tutta la penisola tra bar, edicole e tabacchi.

In più l’altra grande novità è la Mediolanum Card (carta di debito internazionale) su circuito Mastercard emessa da Nexi. Essa è una carta sostenibile perché realizzata in pvc riciclato al 100% con la quale si potrà personalizzare (in tutta autonomia) il limite della spesa per area geografica e per canale. Inoltre sarà anche possibile visualizzare il Pin della carta e modificarlo presso gli Atm abilitati.

E infine sul sito web ufficiale c’è la promozione per i titolari del SelfyConto. Costoro potranno invitare i loro amici ad aprire quest’ultimo o il conto Mediolanum e se ciò avverrà si riceveranno fino a 20 euro (di voucher digitali di prestigiosi brand) per ogni amico. Tali persone si potranno invitare direttamente dall’app e potranno sottoscrivere uno dei due conti indicati inserendo nell’apposito campo il codice del presentatore.

In più, se gli amici accrediteranno lo stipendio o utilizzeranno la carta di debito Mediolanum per un valore minimo di 1500 euro (prelievi esclusi) entro tre mesi dall’apertura, si potranno ottenere fino a 6 cerchi d’oro. Grazie a essi si potranno ricevere premi super come il Samsung Galaxy.

Banca Mediolanum si fa per tre e lancia un tasso del 5%

Come annunciato all’inizio, banca Mediolanum proporrà tre nuovi fondi: si tratta di quello “agricoltura sostenibile” con l’obiettivo di investire in società che si occupano di alimentazione sostenibile. C’è poi quello India Opportunities dato tale paese diverrà, quasi sicuramente, la terza economia mondiale entro il 2030. L’obiettivo è quello di cogliere le opportunità di crescita offerte dai cambiamenti che stanno avvenendo nel paese asiatico. Infine c’è il Global Equity Seletion con l’obiettivo di ottenere un vantaggio dalle azioni value, quality e growth.

Per quanto concerne il tasso al 5%, esso sarà lordo e previsto da alcune soluzioni grazie alle quali si potrà difendere il proprio denaro dall’inflazione. Dal 19 maggio al 30 settembre, banca Mediolanum sul denaro presente sul conto ma non ancora investito offrirà un tasso fino al 5% per investimenti azionari di almeno 25 mila euro. Inoltre fino al 4% annuo lordo se si opterà per investimenti obbligazionari fino a 15 mila euro.

Come dice, però, un vecchio proverbio popolare “non mettere tutti gli ovetti in uno stesso cestino.” Mai investire in una sola classe di attività ma diversificare per essere certi di ridurre ogni rischio.

