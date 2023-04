Auto più vendute a marzo 2023 e prezzi, i dati del mercato

Interessante aumento delle vendite per il nostro paese a marzo 2023. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato dati dai quali si evince un aumento di circa il 40% di nuove immatricolazioni. Ma quali sono le auto più vendute nel mese scorso in Italia? Scopriamolo insieme e vediamo quali sono gli attuali prezzi di mercato delle vetture.

Auto più vendute, quali sono a marzo 2023?

Sono 168.294 le immatricolazioni (+40,8%) contro le 119.548 unità registrate nello stesso mese lo scorso anno. Si tratta di un importante aumento che rende l’idea del buono stato di questo settore nel nostro paese. Particolarmente prolifero il mercato delle auto a benzina, il quale registra un aumento del 44,3%, mentre quelle diesel aumentano del 36,1%. Sono numeri che attestano la crescita del mercato italiano, come si evince anche dalle parole di Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA:

“Il mercato auto italiano continua a crescere anche a marzo 2023, con un altro significativo rialzo a doppia cifra in buona parte per via del confronto con la pesante flessione di marzo 2022, che era stato impattato dall’ ‘effetto attesa’ per l’attuazione degli incentivi previsti dal DL Energia dello scorso anno. In ogni caso, rispetto al 2022 – che rimane un anno particolare per via delle contingenze economiche che hanno colpito famiglie e imprese – il mercato si sta riprendendo. Bene la crescita delle immatricolazioni di auto elettriche (BEV) nel mese (+78,1%), che, tuttavia, necessitano di una spinta maggiore per avere una più ampia diffusione”.

La questione relativa alle auto elettriche necessita sicuramente un approfondimento a parte, ma anche in questo senso molte startup italiane si stanno muovendo per ampliare le infrastrutture, come nel caso delle nuove colonnine istallate dalla società A2A.

La classifica

Ma quali sono le auto più vendute a marzo di quest’anno? Ecco la classifica divisa per alimentazione con i rispettivi prezzi relativi al modello base:

Benzina

Opel Corsa (3416 immatricolazioni) prezzo 17.680 euro Citroen C3 (2970) prezzo 18.685 Volksvagen T-ROC (1963) prezzo 27.667

Diesel

Peugeot 3008 (2948) prezzo 33.115 Jeep Renagade (1857) prezzo 25.350 Jeep Compass (1758) prezzo 33.890

Ibride

Fiat Panda (9631) prezzo 15.600 Toyota Yaris Cross (4686) prezzo 27.060 Lancia Ypsilon (4593) prezzo 16.200

Elettriche

Tesla Model Y (1697) prezzo 46.990 Tesla Model 3 (1123) prezzo 41.490 Smart Fortwo (554) prezzo 24.510

Spicca ancora una volta al primo posto la nostra Fiat Panda che vanta addirittura quasi 10 mila immatricolazioni nel solo mese di marzo per la sua versione ibrida.

In generale, le auto con questa alimentazione sono quelle che vantano i, almeno per quanto riguarda il podio, mentre come abbiamo detto sono quelle a benzina ad aver registrato ancora una volta il maggior numero di vendite nel nostro paese.