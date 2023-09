Auto elettrica: qual è il consumo reale e quanto costa un pieno

Il futuro è l’auto elettrica, soprattutto per ragioni di sostenibilità ambientale. Eppure, il processo di sostituzione dei veicoli con motore a combustione procede con molta lentezza.

Una guida sui consumi e su quanto costa fare il pieno, almeno al momento, può essere utile per capire quali sono le potenzialità dei veicoli sprovvisti di motore a combustione e alimentati esclusivamente con l’elettricità fornita da batterie al powertrain elettrico. Quando si parla di consumi di un’auto elettrica ci si riferisce alla quantità di energia elettrica che serve in media per fare 100 chilometri.

Vantaggi e svantaggi delle vetture elettriche

A chi non piacerebbe un’auto elettrica che dura per sempre? Al momento ciò non è possibile ma acquistarla genera comunque molti vantaggi. Innanzitutto, la tutela dell’ambiente: permettono infatti una riduzione notevole della produzione di CO2, questione decisiva per il futuro. Oltre agli impatti ambientali, le vetture elettriche riducono notevolmente anche l’impatto della mobilità, dal punto di vista acustico, in quanto sono decisamente più silenziose.

Un ulteriore vantaggio è dato anche dai costi di manutenzione decisamente minori rispetto alle auto tradizionali.

Gli svantaggi, al momento, sono ancora importanti. Innanzitutto, il costo decisamente superiore di un’auto elettrica rispetto allo stesso modello con motore a combustione. Decisiva è anche la scarsità di colonnine per la ricarica, che rendono poco agevole la possibilità di utilizzazione del veicolo per viaggi di più lunga durata: si sta cercando negli ultimi tempi di ovviare a questo limite, ma occorre fare ancora molto lavoro. Infine, l’autonomia ancora piuttosto bassa delle batterie: si va infatti da 200 a 400 km, una distanza ancora piuttosto ridotta.

Come calcolare i consumi

I produttori effettuano un calcolo sui consumi dell’auto elettrica mediante un test realizzato a partire dagli standard del ciclo WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure).

Il consumo si calcola in kWh/100 km, vale a dire quanto chilowatt ora il veicolo assorbe per percorre centro chilometri. Il calcolo è effettuato sul ciclo misto, immaginando dunque una guida mista su strade urbane ed extraurbane.

Al momento, le vetture elettriche risultano più efficienti sui percorsi urbani: all’aumentare della velocità, aumenta anche la quantità di energia utilizzata dal propulsore elettrico. Calcolare in consumi con una certa esattezza aiuta anche a comprendere quale possa essere l’autonomia della vettura, vera nota dolente per questa tipologia di veicoli.

Il consumo medio di un’auto elettrica va da 13 a 25 kWh/100 km: la differenza sta nell’efficienza del modello. Questo valore, ovviamente, dipende da una serie di parametri e può variare notevolmente. La temperatura ambientale, la velocità, le condizioni climatiche e lo stile di guida hanno un impatto importante. Per ottimizzare i consumi e accrescere l’autonomia della vettura, occorre mettere in campo una serie di accorgimenti: dalla guida graduale e dolce alla velocità moderata, passando per le frenate rigenerative e la pianificazione di tragitti efficienti.

Auto elettrica: qual è il consumo reale e quanto costa un pieno

I consumi reali, dunque, sono all’incirca compresi tra 13 e 25 kWh/100 km. Effettuare un calcolo su quanto costa un pieno, comunque, è piuttosto semplice. Se la batteria è da 45 kWh e se il kWh viaggia a 0,49 euro, avremo un totale di circa 22 euro. Questa cifra ovviamente è soggetta anche alle variazioni del costo dell’energia elettrica. La ricarica presso una delle colonnine è generalmente più cara, circa 33 euro per un pieno, mentre nel caso di ricarica domestica, i costi scendono anche a 11 euro. Un’altra nota dolente, soprattutto in caso di viaggi un po’ più lunghi, sono i tempi di ricarica della batteria: fare un pieno su un’auto elettrica impiega molto più tempo che per una vettura tradizionale. Al momento, si impiegano circa 20 minuti, ma si sta lavorando sodo per ottimizzare anche questo dato.

In sintesi…

1. Piaccia o no, l’auto elettrica è il futuro: conoscerla meglio sin da oggi, può essere estremamente utile.

2. I vantaggi sono notevoli, dall’impatto ambientale nullo alla grande efficienza e semplicità dei motori elettrici. Gli svantaggi riguardano la bassa autonomia e la scarsità di colonnine per la ricarica.

3. Calcolare i consumi è semplice, anche se sono molti i parametri di cui tenere conto: al momento, Il consumo medio di un’auto elettrica va da 13 a 25 kWh/100 km.

4. Il pieno costa all’incirca 22 euro: più caro presso le colonnine, più conveniente da casa.

