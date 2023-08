Auto elettrica che dura per sempre, il sogno si chiama Eterna

Eccola la notizia che molti automobilisti stavano aspettando. Arriva Eterna, l’auto elettrica progettata per durare tutta la vita. Quante volte abbiamo sognato di investire i nostri risparmio nell’acquisto di una vettura che potesse durare per sempre? Con Eterna questo sogno diventa realtà. E stata progettata da TU/ecomotive, un team di studenti della University of Technology di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Ma come hanno fatto a creare una macchina che può durare per sempre? Scopriamolo insieme.

Eterna, il sogno si avvera

Dividere gli elementi dell’auto elettrica in due segmenti separati. È questa l’intuizione che permette a Eterna di poter durare per tutta la vita. In questo modo, le parti più durevoli, come il motore e la batteria, sono alloggiate sulla piattaforma di Eterna, mentre altre componenti che hanno un ciclo di vita più breve, come i rivestimenti e la tecnologia, sono site nella parte superiore del veicolo. In questo modo, quindi, gli ideatori hanno suddiviso le componenti dell’auto modulare al fine di consentirle una durata duratura e sicura. Stijn Plekkenpol, il team manager di TU/ecomotive, ha affermato che l’obiettivo era proprio quello di “costruire un’auto con una vita più lunga rispetto a quella dei veicoli di oggi”.

Statisticamente, infatti, le auto in Europa difficilmente superano i 20 anni di vita.

I numeri ci dicono che in media, nei Paesi Bassi, così come in Italia, le vetture vanno in rottamazione dopo 17 o 18 anni di vita. Si tratta però di uno spreco non da poco, poiché alcune componenti come il motore dopo meno di 20 anni sono da considerarsi ancora giovani. Secondo il team organizzato da Plekkenpol era necessario agire sulla questione per ovviare al problema. Anche perché queste vetture emettono diverse tonnellate di CO2 nell’ambiente quando devono essere eliminate e smaltite. La soluzione adottata dagli ideatori è quindi tanto semplice quanto geniale: la parte inferiore dell’auto, praticamente eterna, e un “top intercambiabile” che invece è soggetto a usura e può essere facilmente sostituito.

Auto elettrica di durata infinita

Una macchina divisa in due per permettere alle componenti meno durevoli di essere sostituite autonomamente senza usurare tutta la vettura. Questa l’idea geniale del team dell’università di Eindhoven. In questo modo, quindi, non sarà necessario liberarsi du tutto il veicolo dopo 5 o 20 anni, ma semplicemente sostituire il top intercambiabile o le componenti singole usurate al suo interno. A tal proposito, il top intercambiabile sarà disponibile con diverse carrozzerie, così da permettere alle altre componenti più resistenti di continuare a fare il loro lavoro. Come dicevamo, oltre a permetterci di avere un’auto elettrica finalmente durevole e quindi farci risparmiare un po’ di soldini, il progetto guarda con un occhio di riguardo anche alla questione ambientale. Con Eterna si potrà risparmiare un terzo delle emissioni di CO2 rispetto alla produzione di un’auto tradizionale.

Questo concept, di recente presentato da TU/ecomotive, potrebbe dare una scossa a tutto il settore automobilistico e aprire la strada per una vera e propria rivoluzione, magari dando una spinta anche alle infrastrutture, ancora deficitarie nel nostro paese. Gli interni dell’auto sono stati stampati in 3D. Il tuo di presentazione è iniziato ad agosto, e tra le tappe per la presentazione c’è anche l’Italia. Ecco le parole conclusive di Plekkenpol sul nuovo progetto:

“Iniziare a vedere le automobili non più come un’unica entità, ma come due prodotti con cicli di vita distinti, è un cambio di paradigma. anche se per il consumatore cambia poco. Il top intercambiabile viene aggiornato ogni 5 anni anni con piccole modifiche e viene sostituito completamente dopo 20 anni. Mentre la parte inferiore dei veicolo resta essenzialmente la stessa. In poche parole, è un’auto in abbonamento”.

Sarà possibile acquistare Eterna infatti tramite abbonamento o anche in leasing, e sarà la compagnia di leasing ad aggiornare costantemente il veicolo nei tempi previsti dal progetto.

In sintesi…