Negli ultimi mesi, con la riduzione dei costi dell’energia, ci si sarebbe aspettati un calo proporzionale nelle bollette di luce e gas. Invece sta accadendo che alcuni consumatori si stanno trovando a dover affrontare bollette addirittura più alte. Selectra, leader nel confronto gratuito delle offerte di gas, luce e internet, ha condotto un’analisi approfondita per identificare le possibili cause di questi aumenti, offrendo consigli utili per affrontare la situazione.

Il perché degli aumenti

Uno dei motivi più comuni dietro agli aumenti delle bollette di luce e gas è l’incremento dei consumi.

Conguaglio a causa di consumi stimati

Questo può essere causato da una serie di fattori, tra cui un aumento del tempo trascorso in casa, l’uso prolungato di elettrodomestici e dispositivi elettronici nonché cambiamenti nelle abitudini quotidiane. Un altro dei motivi potrebbe essere l’aver utilizzato più volte l’impianto di riscaldamento durante i mesi più freddi o delle docce più lunghe. Ricordiamo poi che l’efficienza degli elettrodomestici può deteriorarsi nel tempo, portando a un aumento del consumo energetico. Selectra consiglia quindi di effettuare una revisione dei consumi e di sostituire gli elettrodomestici meno efficienti con modelli più recenti e a basso consumo energetico.

Un altro fattore da considerare è il conguaglio basato su consumi stimati anziché reali. Molte compagnie energetiche calcolano le bollette in base a stime dei consumi, il che può portare a discrepanze significative tra il consumo effettivo e quello fatturato. Da questo possono derivare bollette di luce e gas più alte una volta che vengono effettuate le letture reali dei contatori. Per evitare questo problema, è consigliabile inviare letture accurate dei contatori al proprio fornitore energetico e assicurarsi che le bollette riflettano i consumi effettivi.

Variazioni normative e fiscali

Altre possibili cause di aumento delle bollette di luce e gas possono includere variazioni normative e fiscali.

Consigli per risparmiare sulle bollette di luce e gas

Ad esempio, a partire dal 1° gennaio 2024, l’aliquota IVA sul gas naturale è tornata a quella ordinaria per cui c’è stato un aumento dei costi per i consumatori. È importante quindi considerare questi cambiamenti normativi quando si valuta l’aumento delle bollette.Infine, è importante considerare se l’aumento delle bollette è dovuto alla scadenza dell’offerta energetica o a nuove condizioni contrattuali. Molte offerte energetiche hanno una durata limitata e possono essere soggette a termini di rinnovo che comportano un aumento dei costi. È fondamentale verificare se l’offerta attuale è ancora vantaggiosa e confrontarla con altre offerte disponibili sul mercato per trovare la soluzione più conveniente.

Oltre all’analisi delle possibili cause degli aumenti delle bollette, è importante adottare alcune pratiche per ridurre i consumi energetici e risparmiare sui costi di luce e gas. Ecco alcuni consigli utili per risparmiare sulle bollette di luce e gas:

1. Migliorare l’efficienza energetica ovvero investire in elettrodomestici e apparecchiature energeticamente efficienti può ridurre significativamente i consumi energetici. Il consiglio è quello di optare per apparecchiature con un’etichetta energetica più alta (come A+++), che sono progettate per consumare meno energia

2. Ridurre di qualche grado la temperatura del termostato durante i mesi più freddi e aumentarla leggermente durante i mesi più caldi può contribuire a ridurre i consumi di riscaldamento e raffreddamento, portando a risparmi significativi sulle bollette

3. Adottare pratiche come lavare i vestiti con acqua fredda, asciugare i panni all’aria aperta invece che nell’asciugatrice e disattivare gli elettrodomestici in stand-by può ridurre il consumo energetico complessivo della casa

4. Assicurarsi che la casa sia ben isolata può ridurre la perdita di calore in inverno e mantenere la frescura in estate, riducendo così la necessità di utilizzare il riscaldamento e il condizionamento d’aria e risparmiando sui costi energetici

5.

Molte compagnie energetiche offrono tariffe condifferenziatidel giorno. Sfruttare queste tariffe può consentire di risparmiare notevolmente sui costi energetici, utilizzando elettrodomestici ad alto consumo energetico durante le fasce orarie più economiche6. Utilizzaredei consumi energetici può aiutare a identificare eventuali sprechi e adottare misure correttive per ridurre i consumi e i costi.

Seguendo questi consigli e adottando un approccio attento e consapevole verso l’uso dell’energia, è possibile ridurre significativamente le bollette di luce e gas e risparmiare sul lungo termine.

Conclusioni…

1. L’aumento delle bollette di luce e gas può essere causato da una combinazione di fattori, tra cui consumi aumentati, conguagli basati su stime errate, variazioni normative e fiscali, nonché scadenza delle offerte energetiche

2. Per affrontare efficacemente questa situazione, è importante monitorare attentamente i consumi, inviare letture accurate dei contatori e valutare le opzioni disponibili sul mercato

3. Con il supporto di servizi come Selectra, i consumatori possono affrontare in modo efficace le sfide legate alle bollette energetiche e trovare soluzioni per risparmiare sui costi energetici a lungo termine.