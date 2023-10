Ci sono brutte notizie per i vecchi clienti Sky. Coloro che possiedono un abbonamento con tariffe più datate vedranno a breve un aumento di 3,50 euro per l’opzione Hd e 4K. Sky, però, per mitigare tale impatto offrirà dei vantaggi. E così anche tale piattaforma, che fino a ora non aveva fatto parlare di sé per gli aumenti, percorrerà la strada degli altri competitor.

Ecco dunque per quale tipologia di clienti ci saranno i rincari e su quali offerte di potrà contare.

Perché si ama così tanto?

L’abbonamento Sky per molti è sinonimo di contenuti esclusivi, di una buona qualità dell’immagine e di tanti pacchetti personalizzati. A seguito dell’assegnazione dei diritti tv, Sky tornò molto popolare perché fece ad alcuni clienti una super proposta ovvero quella di continuare a fruire di tutti i pacchetti (compreso calcio e sport) a prezzi super ridotti.

La maggior parte di essi accettò per la vasta gamma di contenuti esclusivi che la piattaforma offriva e offre tra cui film, programmi televisivi, eventi sportivi e altro ancora. Ma anche per i servizi in alta definizione e, in alcuni casi, in ultra alta definizione (UHD).

Ora ci si chiede se anche tali clienti vedranno il loro abbonamento rimodulato.

Ebbene, quello che ha comunicato la pay tv è che subiranno una rimodulazione i clienti con abbonamento residenziale con adesione fino al 3 febbraio 2021.

Aumento abbonamento Sky per vecchi clienti: il costo sale di 3,50 euro

L’anno scorso ci furono aumenti Tim Vision dal 1° aprile 2022 anche di 3 euro, in questa fine del 2023, invece, all’ordine del giorno ci saranno quelli di Sky.

Nella pagina inerente alle variazioni contrattuali Sky, infatti, si legge che saranno diverse le condizioni economiche del servizio Hd 4K per chi ha un abbonamento residenziale stipulato entro il 3 febbraio 2021.

La motivazione è la voglia dell’azienda di offrire contenuti sempre più completi di visione con standard di qualità alti.

L’offerta della pay tv, ricordiamo, offre 130 canali in alta definizione, più di 2500 partite di calcio sia nazionale che internazionale, la possibilità di seguire la Formula 1, il tennis, gli show e le produzioni originali.

Con Sky, poi, si ha anche il 4K grazie al quale le immagini sono quattro volte più definite con colori e contrasti ancora più reali per godere appieno di una selezione di più di 500 titoli tra film, serie tv e documentari.

La piattaforma ha comunicato che chi ha attivo il servizio di Sky Hd 4K dal 1° dicembre prossimo pagherà 3,50 euro in più. Chi sta fruendo di uno sconto in fattura prolungato per tre anni, comunque, continuerà comunque ad averlo.

Per quanto riguarda i vantaggi, il primo è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a Sky Wi-fi a 22,90 euro per i primi dodici mesi contro i 24,90 euro dell’offerta attuale.

Il secondo è per chi ha ancora un abbonamento MySky Hd o similare. Si potrà passare, infatti, gratis a Sky Q Black mentre chi ha quest’ultimo potrà fruire dell’upgrade a Q Platinum.

In più, come suggerisce DDay, per i “ritarifatti” si avrà la possibilità di ottenere un coupon per la visione di 3 film in Hd su Sky Prima fila e i primi tre mesi gratuiti di Netflix. Dopo si proseguirò con le tariffe speciali riservate agli abbonati.

Riassumendo…

