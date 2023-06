Aste immobiliari luglio 2023: opportunità di investimento da Ater

L’ufficio studi di Idealista, il portale immobiliare tra i più seguiti d’Italia, ha effettuato un calcolo su quanti canoni di locazione servono per acquistare una casa. Ebbene, il prezzo di acquisto di un immobile equivale a una media di 11,9 annualità di affitto nel nostro paese. Si tratta ovviamente di un dato indicativo che non vuole risolvere il dilemma su che cosa conviene di più tra affitto e acquisto. Sicuramente con quest’ultimo, però, si ha la tranquillità che quella casa prima o poi (in caso di mutuo) diventerà la propria. I costi degli immobili, però, sono alti, soprattutto in alcune zone, per cui sono sempre più le persone che optano per le aste immobiliari. Queste ultime, infatti, sono un’ottima opportunità di investimento per concedersi la tanto agognata casa non spendendo, però, un capitale. Ecco allora gli immobili che l’Ater metterà all’asta a luglio 2023.

Il funzionamento

Chi desidera trovare delle opportunità di investimento o chi sta cercando un immobile da destinare a prima casa, dovrà controllare con attenzione l’elenco delle aste immobiliari disponibili.

Tra qualche giorno, esattamente a luglio, ci sarà quella di Ater che metterà in vendita diversi immobili in diverse zone della città didal testaccio fino alla Garbatella.

L’asta sarà senza incanto per cui si dovrà presentare un’offerta segreta al notaio banditore o a quello periferico. Essa potrà essere cartacea, digitale o cartacea digitale di importo almeno uguale al prezzo base indicato. Per scoprire le caratteristiche degli immobili messi in vendita si potrà consultare la Rete Aste Notarili ovvero il sistema informatico realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Si potrà ovviamente partecipare alle aste immobiliari anche via web grazie al collegamento dagli studi notarili per rilanciare di volta in volta le offerte.

Sarà però, in questo caso, necessario recarsi presso uno studio notarile che aderisce alla Ran per depositare la cauzione e fare l’offerta.

In seguito, nel giorno e nell’ora del bando, ci si dovrà presentare presso lo studio del notaio che ha avviato la pratica e durante la sessione d’asta, il notaio comunicherà tutte le offerte presenti.

Aste immobiliari luglio 2023: opportunità di investimento da Ater

Le aste immobiliari di Ater si svolgeranno dal 7 al 10 luglio 2023 e Idealista ha preparato una mappa delle proprietà in vendita. Tra gli immobili in vendita c’è l’appartamento di 8,5 vani con ascensore più balcone di 127 metri quadri in via Principe Eugenio numero 106 (Roma). Inoltre una cantina di 15 metri quadri catastali. Il prezzo d’asta partirà da 354.753,75 euro e 196.650,00 euro.

C’è poi l’appartamento di 3,5 vani senza ascensore in via Galileo Ferraris con prezzo dell’avviso di 225.150 mila euro. Inoltre è disponibile l’appartamento di 5 vani con ascensore + balcone e cantina di 91 metri quadri sito in via Imera numero 3 (Roma). Il prezzo dell’avviso è di 313.381,25 euro. Costerà di meno, invece, l’appartamento di 3,5 vani senza ascensore in via Pasquale Tosi numero 3 con prezzo base d’asta di 185.006,25 euro. E ancora, tra gli immobili da scegliere ci sarà anche quello sito in via Galileo Ferraris 9, esattamente un appartamento di 3,5 vani senza ascensore di 60 metri quadri.

Tutte le visite agli immobili si dovranno prenotare sul sito dell’Ater e ci si dovrà presentare, si legge sul sito, con idonei dispositivi di sicurezza in adempimento alla normativa Covid-19 vigente.

Riassumendo…

1. Le aste immobiliari sono una buona opportunità di investimento per chi vuole risparmiare sull’acquisto degli immobili

2. Ater metterà in vendita diversi immobili in diverse zone della città di Roma

3. L’appartamento più economico partirà da una base d’asta di 191.733 euro e il più caro a circa 539.968 euro.

