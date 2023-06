Si torna a parlare di aste immobiliari e stavolta a essere messe in vendita saranno le proprietà dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.

L’appuntamento sarà da domani fino all’8 giugno e si tratterà di un’occasione importante per chi desidera acquistare casa risparmiando.

Chi vuole effettuare degli investimenti in immobili o trovare una proprietà a prezzi concorrenziali, quindi, non si dovrà far scappare queste ottime opportunità.

Prima di cimentarsi in un’asta, però, sarà necessario disporre di tutte le informazioni importanti sull’immobile, inclusi i possibili problemi legali o i vincoli.

Il bello, però, è che partecipandovi si avrà la possibilità di acquistare dei locali a prezzi più bassi di molto rispetto a quelli proposti dal mercato immobiliare.

Il funzionamento

Dal bando pubblicato dall’Ente Strumentale alla C.R.I. in Liquidazione Coatta Amministrativa si evince che sono diversi gli immobili in asta e non si tratta di quelli confiscati alla criminalità.

L’elenco dei lotti con la documentazione e la lista dei notai presso i quali si potranno depositare le offerte nonché le modalità di partecipazione si troveranno sul sito ESaCri in Lca nella sezione “amministrazione trasparente/ bandi di gara e contratti”. Inoltre tutte le informazioni utili si potranno recuperare anche presso i notai banditori.

Tornando al bando, su di esso è spiegato che gli immobili verranno venduti nello stato di fatto, di diritto, di manutenzione e di consistenza in cui si trovano, comprensivi di pertinenze e servitù attive/passive qualora ci siano.

Le aste immobiliari, inoltre, saranno senza incanto per cui si presenteranno delle offerte segrete, cartacee, digitali o cartacee digitalizzate.

Ovviamente esse dovranno essere almeno uguali al prezzo base d’asta indicato nell’elenco dei lotti.

Aste immobiliari ente strumentale alla Croce Rossa Italiana: ecco i lotti più interessanti per acquistare casa risparmiando

Si aggiudicherà la proprietà chi farà l’offerta più alta tra tutti. Nel caso in cui ci fossero due offerte della medesima cifra, si farà una nuova asta ad incanto tra tali offerenti e quindi vincerà chi farà l’offerta maggiore.

I piani per le dismissioni di beni residenziali e non, gestite dal Notariato, sono delle offerte ottime per acquistare degli immobili pagando una cifra inferiore rispetto a quella di mercato.

Per quanto concerne le aste immobiliari dell’Ente Strumentale alla C.R.I, il noto sito Idealista ha pubblicato una mappa dei lotti più interessanti.

C’è, ad esempio, un fabbricato di modeste dimensioni destinato a magazzino che si presenta in condizioni mediocri. Si trova a Città di Castello a Perugia e il prezzo di base d’asta parte da 13600 euro.

A San Miniato, provincia di Pisa, invece, è segnalato un immobile ubicato al primo piano composto da tre vani, una piccola cucina, un corridoio/ingresso, un servizio igienico, una grande terrazza e una cantina al piano interrato. Il prezzo dell’avviso è di 128 mila euro.

Infine, segnaliamo una palazzina a La Spezia in mediocre stato di conservazione. Il fabbricato è composto da tre unità immobiliari per un totale di 125 metri quadri più 5 metri quadri di area scoperta. È di 229 mila euro il prezzo base dell’asta.

