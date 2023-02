Assistenza stradale gratis per 6 mesi e 15% di cashback con Skipass: ecco le offerte di febbraio di Telepass

Ancora per qualche settimana si potrà fruire delle offerte Telepass presenti sulla pagina ufficiale dell’azienda. Una di queste riguarda l’assistenza stradale che si potrà avere gratuita per sei mesi. L’altra, invece, riguarda chi attiverà il servizio Skipass in quanto potrà ricevere il 15% in cashback.

Ma perché in molti scelgono di fruire dei servizi di Telepass seppur a pagamento? In primis per evitare file interminabili per il pagamento dei pedaggi, soprattutto durante il periodo estivo. E il motivo non è solo quello. Con questo dispositivo, infatti, si ha inoltre la comodità di pagare i parcheggi senza essere obbligati ad avere necessariamente con sé del denaro contante. E poi si può pagare l’Area C di Milano e il traghetto sullo stretto di Messina. Il tutto senza alcun costo in aggiunta. Ovviamente, ripetiamo, per fruire di questi servizi bisogna sottoscrivere un contratto che ha dei costi ai quali molti non badano, preferiscono infatti la comodità.

Partiamo dallo Skipass

Si potrà attivare il servizio Skypass solo se si hanno le offerte Plus o Telepass Pay X. Grazie ad esso si eviterà la coda alla biglietterie e si potranno richiedere fino a quattro tessere. Queste ultime saranno valide in tutti i comprensori sciistici e non è finita. Si avrà anche il 15% in cashback fino al 31 marzo. Gli Skypass si potranno richiedere direttamente dall’applicazione e si riceveranno a casa senza alcun costo di spedizione. Si pagherà solo quando si scenderà in pista e con la tariffa dei listini applicati a Telepass.

Ecco un esempio: a Cortina D’Ampezzo dal 29 gennaio al 18 marzo si pagheranno per lo SkyPass adulti 69 euro, per quello senior (sopra i 65 anni) 62 euro, per quello junior (fino a 16 anni) 48 euro e infine 35 euro per quello Kid (fino a 8 anni).

Assistenza Stradale gratis , la seconda delle offerte Telepass

Tra le offerte Telepass di febbraio 2023, c’è anche quella sull’Assistenza Stradale che si dovrà sottoscrivere dalla app. Effettuata tale operazione, soltanto dopo 24 ore si potrà già guidare sulle strade protetti. Se tale servizio si attiverà entro il 31 marzo, poi, non si sosterrà nulla per sei mesi e in più si avrà un rimborso sui pedaggi per rallentamenti in caso di incidenti.

I vantaggi dell’Assistenza Stradale Telepass sono ovviamente il soccorso stradale gratuito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sia in Europa che in Italia. Inoltre la possibilità di fruire di un veicolo sostitutivo nel caso di guasto fino a cinque giorni e del 10% di sconto sulla riparazione dell’auto nelle officine convenzionate con Telepass. Inoltre con l’assistenza è possibile fruire, ma solo in Italia, delle spese di trasporto passeggeri e di un eventuale alloggio in albergo.

[email protected]