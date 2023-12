Durante una vacanza si possono verificare diversi imprevisti che si trasformano spesso in veri e propri problemi. Ecco perché l’assicurazione viaggi si rivela essere uno strumento utile che ci mette al riparo da tali eventualità. Tali polizze si possono sottoscrivere sia individualmente sia attraverso un vero e proprio pacchetto. In questo ultimo caso però è bene controllare le estensioni di garanzia.

Info utili per chi vuole la polizza

Una polizza sulle nostre vacanze può essere una scelta vincente che ci mette al riparo da potenziali rischi.

L’assicurazione viaggi sta diventando infatti uno strumento sempre più utilizzato, ma ci sono delle considerazioni da tenere a mente prima di effettuarne una. Innanzitutto, bisogna prendere in considerazione il paese di destinazione, il mezzo che si utilizzerà e anche il tipo di viaggio scelto. Importante anche considerare la durata del viaggio e con che frequenza si viaggia. Alcune compagnie per i pacchetti anche annuali pongono dei limiti che vanno dai 45 a 180 giorni. Ma cosa fa precisamente un’assicurazione viaggi? Esse coprono attraverso il risarcimento gli eventuali eventi dannosi che mettono a repentaglio lao il patrimonio dell’assicurato. Le garanzie più comuni sono assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento.

Altre offerte aggiungono anche ulteriore copertura, come la responsabilità civile, l’assistenza legale e la garanzia infortuni. L’assistenza prevede un servizio 24 su 24 da contattare telefonicamente in caso di evento imprevisto. La copertura delle spese mediche invece offre il pagamento diretto per l’assicurato in caso di infortuni durante il viaggio. Qualora l’assicurato pagasse in prima persona, le spese vengono offerte sotto forma di rimborso. Per quanto riguarda le vacanze in Italia, si tratta di una copertura spesso superflua. Per l’UE è consentito l’accesso sul territorio di un altro Stato membro alle cure sanitarie nel caso in cui lo stato di salute della persona necessita di cure medicalmente necessarie.

Assicurazione viaggi, gli altri casi

Assicurarsi per unpuò essere utile anche per i cittadini europei in vacanza in uno dei paesi dell’Unione Europea.

Come abbiamo visto l’assicurazione viaggi può essere utile per diversi motivi. Anche in caso di cure mediche quello per l’UE ha la sua importanza, ma lo è ancora di più se si viaggia al di fuori della comunità europea. In questo caso è bene assicurarsi con un massimale più elevato. In paesi come Canada e USA il sistema sanitario è privato, quindi se si viaggia in questi luoghi c’è una ragione in più per farla. E per quanto riguarda il furto o lo smarrimento del bagaglio? Le assicurazioni viaggi coprono anche in questo caso. Le compagnie danno anche un indennizzo per le spese di prima necessità in caso di furto totale.

Un altro aspetto importante è quello della rinuncia al viaggio. In certi casi, se rinuncia pochi giorni prima della partenza, l’utente può essere costretto a pagare anche il 100% della penale. Le compagnie assicurative rimborsano l’assicurato di tale penale. Naturalmente tale copertura è concessa soltanto per motivi validi, non perché avete semplicemente cambiato idea e non volete partire più. Un consiglio importante è comunque quello di portare sempre con voi la polizza assicurativa che avete stipulato, così da prendere visione durante la vacanza dei vari servizi attivati. Naturalmente, tale polizza deve essere sottoscritta prima della partenza, soprattutto per quanto riguarda la garanzia offerta sull’annullamento del viaggio.

Di questi tempi risparmiare è sempre più importante, soprattutto per le vacanze continuano ad esser particolarmente gettonate le offerte last minute. Ma come abbiamo visto è importante anche saper pianificare un’assicurazione che ci tutela in caso di imprevisti. Ma quanto costano queste assicurazioni viaggi? Il premio varia in base alla meta, poiché in alcune nazioni il costo sanitario è più alto.

I punti chiave…

sempre più consumatori si affidano alle polizze assicurative per i propri viaggi;

il premio varia in base ai servizi sottoscritti, ma anche in base alla destinazione;

le polizze coprono vari imprevisti, compresa la disdetta del viaggio, qualora ci siano motivi validi.

Naturalmente, più servizi si attiveranno, più sarà alto il premio assicurativo.