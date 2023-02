Se apri questi due conti correnti puoi ricevere un tasso di interesse fino al 4%

Ci sono due conti correnti che offrono un tasso di interesse sulle somme depositate che può arrivare fino al 4%. Si tratta di quelli Mediolanum e di banca Ing.

Al giorno d’oggi, il conto corrente è diventato uno strumento indispensabile per gestire il proprio denaro e il motivo è semplice. Consente, infatti, di depositare i soldi in banca, di versarli e prelevarli in ogni momento. In più grazie ad esso si hanno a disposizione servizi come l’internet banking (per fare ad esempio comodamente da casa i bonifici o pagare le bollette).

Sottoscrivendo un conto corrente, poi, si hanno a disposizione (gratis o a pagamento, dipende dall’offerta) strumenti di pagamento per usare il denaro come la carta di debito, quella di credito e gli assegni bancari.

Come funzionano allora le due offerte su indicate che offrono tassi fino al 4%?

Come funziona il conto Mediolanum

Tra i conti correnti che offrono interessi più alti c’è quello Mediolanum. Sulla pagina ufficiale si legge che il SelfyConto offrirà il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi ma solo se si accrediterà lo stipendio.

Si potrà inoltre accantonare una cifra minima anche di 100 euro.

Per quanto riguarda i costi di tenuta del conto, il primo anno non si pagherà nulla e poi dal secondo il canone di tenuta sarà di 3,75 euro al mese che si potranno però azzerare in via promozionale fino al 31 dicembre 2023. Lo si potrà fare sottoscrivendo un prestito/mutuo o un prodotto assicurativo di protezione oppure se si è titolari di un patrimonio gestito di almeno 15 mila euro. Per ulteriori informazioni, banca Mediolanum invita a leggere il documento informativo presente sulla pagina ufficiale.

Nel caso in cui si abbiano meno di 30 anni, il conto Selfy sarà gratuito fino al raggiungimento di tale età.

Gratis, infine, si avrà anche la carta di debito grazie alla quale si potranno effettuare prelievi di contante allo sportello in area Euro senza spese. Con essa, poi, si potranno effettuare pagamenti sicuri online e con smartphone mediante GooglePay, ApplePay, SamsungPay e con lo smartwatch. Infine, grazie al circuito FastPay, si potranno anche pagare i pedaggi autostradali e i parcheggi.

Ing

Non solo banca Mediolanum, anche Ing è tra quelle che offre conti correnti con tassi più alti. Per fruire dell’offerta, si deve aprire in primis il conto Arancio e poi aprire anche il deposito (che è gratuito) mettendo i propri risparmi entro il 31 marzo. Per i primi tre mesi, quindi, su tale conto si avrà un tasso di interesse annuo lordo del 3% fino a 100 mila euro. In seguito, i propri risparmi continueranno a crescere con un tasso di interesse uguale allo 0,5% annuo lordo.

Il conto corrente Arancio a canone zero mensile offre la possibilità di effettuare operazioni online gratuitamente. Quelle mediante servizio clienti, esattamente per ricariche telefoniche, bonifici Sepa fino a 50 mila euro, Mav, Rav ed F24, costano invece 2,50 euro. I prelievi in contante con carta di debito (inclusa nell’offerta) costano invece 0,95 centesimi a operazione sia in Italia che in Europa.

Costa invece 2 euro al mese, il modulo zero vincoli con il quale gratuitamente si hanno i servizi su indicati, i prelievi di denaro contante sono gratuiti in Italia e in Europa e in più si ha un modulo di assegni all’anno. Tale canone, però, si può anche azzerare: basta accreditare lo stipendio o la pensione oppure avere entrate di 1000 euro mensili sul conto corrente Arancio.

[email protected]