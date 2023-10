Apri un libretto di risparmio postale per minori e vinci due notti al Gardaland Resort

Il libretto di risparmio postale è un prodotto finanziario tradizionale molto popolare soprattutto tra le persone che cercano una forma di risparmio sicura e accessibile.

Piace molto anche perché i depositi sono garantiti dallo Stato per cui si riduce il rischio di perdita di capitale. E poi, cosa che non guasta, aprire e gestire un libretto di risparmio postale è spesso molto semplice. Non vengono, infatti, richieste competenze finanziarie complesse e le transazioni possono essere effettuate facilmente presso l’ufficio postale o attraverso i servizi online.

In più, i fondi che si accantonano su di esso sono facilmente accessibili. Significa che il denaro si può prelevare in ogni momento senza dover affrontare delle penalità significative e proprio per questo il libretto di risparmio postale fa gola a molti.

Fino al 31 ottobre si potrà partecipare a un concorso grazie al quale si potranno vincere due notti al Gardaland Resort. Si dovrà però aprire il libretto dedicato ai minori o sul sito ufficiale di Poste Italiane o dalla app BancoPosta.

Come fare richiesta

Di recente Poste Italiane ha lanciato una nuova offerta sul libretto postale dal tasso interessante (3,50% lordo). La novità di oggi è il concorso per vincere Gardaland se si aprirà un libretto di risparmio postale dedicato ai minori entro il 31 ottobre di quest’anno. Ciò, però, dovrà avvenire dal sito ufficiale di Poste o dall’applicazione BancoPosta.

Per la richiesta di tale prodotto si dovrà caricare una copia fronte/retro del documento di riconoscimento sia del genitore che del minore al quale esso sarà intestato. Servirà inoltre la copia del codice fiscale di entrambi.

Nel caso di tutore del minore, infine, sarà necessario anche caricare la copia del decreto di nomina del Tribunale e il relativo verbale di giuramento.

Dopo aver aperto il libretto di risparmio postale per minori si riceverà una conferma nella bacheca dell’area personale del sito di Poste Italiane che sarà visibile dopo aver effettuato il login nell’area MyPoste.

Solo dopo ci si potrà registrare al concorso accedendo alla pagina ufficiale dedicata al concorso. Per poter accedere al form di registrazione dovranno essere presenti entrambi i dati di contatto dell’utente ovvero l’indirizzo e-mail e il numero di telefono mobile nella sezione dati personali. Ovviamente la registrazione al concorso dovrà essere eseguita dal genitore/tutore del minore che ha aperto il prodotto.

Per quanto concerne i premi, essi saranno in tutto 10. Ciascuno consisterà in 1 voucher che darà diritto a un viaggio per due notti al Gardaland Resort per 4 persone con colazione, cena e biglietto di ingresso al Gardaland Park per 2 giorni per 4 persone. Il valore di questo premio è di 4392 euro Iva inclusa.

Più nel dettaglio il premio comprenderà il trasferimento A/R in aereo e classe economy con un bagaglio a mano di 8 chili. Questo da Roma, Milano o Verona. In alternativa si potrà viaggiare in treno economy class da Napoli, Firenze, Venezia, Torino e Bologna verso Desenzano del Garda. Sarà poi, come detto, incluso il biglietto per Gardaland nonché 2 notti al Gardaland Resort in camera quadrupla. Incluse, inoltre, ci saranno 2 colazioni e due cene da 2 portate con bevande escluse. L’estrazione dei premi ci sarà infine entro il 30 novembre.

Riassumendo…

1. Il libretto di risparmio postale è da più di un secolo tra i prodotti di risparmio/investimento più amati dagli italiani

2. La novità è che aprendone uno dedicato ai minori si potrà vincere Gardaland

3. Esattamente due notti al Gardaland Resort per 4, cene e colazioni incluse nonché biglietto di ingresso.

